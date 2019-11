Luca Sacchi, spunta il messaggio di Anastasiya al papà del fidanzato prima del funerale

Ieri il tristissimo funerale di Luca Sacchi e quel messaggio ricevuto dal papà, poco prima della funzione. Ecco le parole di Anastasiya

L’ultimo saluto a Luca Sacchi e l’assenza di Anastasiya che ha fatto sorgere non poche domande. Ma ora spunta il messaggio inviato al padre del fidanzato.

Il funerale di Luca Sacchi

I gentitori hanno chiesto una funzione privata e silenziosa, rispettando il loro grande dolore per la perdita del figlio. Ma come in ogni circostanza similare tantissime persone hanno voluto dare l’ultimo saluto a questo ragazzo, morto per un colpo di pistola alla testa e con un movente ancora non comprensibile per gli inquirenti.

Gli amici fuori dalla Chiesa si sono riuniti con le moto, sfrecciando e “sgasando” come facevano insieme al loro amico che ora non c’è più ed è morto in una circostanza terribile.

Parole buone nel ricordo della giovane vittima, con l’estrema commozione da parte di una mamma che ha abbracciato la bara per alcuni minuti – un padre disperato e un fratello che cerca di far forza a tutti quanti.

Unica non presente la fidanzata Anastasiya, una assenza che non è passata di certo inosservata.

Il messaggio di Anastasiya al padre di Luca

Anastasiya a seguito del clamore mediatico e i molti dubbi sulla versione di quella sera ha preferito non presenziare al funerale del suo fidanzato. Il Messaggero evidenzia il messaggio inviato dalla stessa al padre della vittima, poco prima della funzione:

“ho valutato molto, ma con tutto il clamore mediatico che si è creato intorno a questa vicenda ho preferito non venire”

Così il signor Alfonso ha risposto chiedendo come sia possibile che una ragazza considerata una figlia fosse sparita nel nulla:

“perché sei scomparsa?”

E nuovamente un grande silenzio, per un rapporto che sembra proprio essere oramai compromesso del tutto.