Luca Laurenti perde la testa per una concorrente di Ciao Darwin: “Lei è una youtuber”

Luca Laurenti perde la testa per una concorrente di Ciao Darwin: “Lei...

Ciao Darwin 8, Luca Laurenti è protagonista di un divertente sketch nella nona puntata della trasmissione

Manca davvero poco all’ultima puntata del seguitissimo programma di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Quest’ultimo protagonista di un esilarante sketch nella penultima puntata del programma, ecco cosa è successo.

Luca Laurenti si innamora di una concorrente

La scorsa puntata del seguitissimo programma di Canale 5 ha visto Luca Laurenti protagonista di una romantica gag. Il braccio destro del conduttore romano ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Il conduttore ha dichiarato di essersi innamorato di una delle ragazze presenti in studio. In particolare, Luca Laurenti è stato colpito da una ragazza presente nel gruppo del Web.:

“Paolo, mi sono innamorato”

Il comico indica la ragazza numero 24 ovvero Lilly Meraviglia nota per essere una Youtuber romana. Uno sketch davvero divertente che ha divertito i telespettatori. Nella vita, Luca Laurenti è legato da 25 anni a Raffaella Ferrari. Una donna che le è stata presentato proprio dal suo amico di sempre: Paolo Bonolis. In una passata intervista, il comico ha affermato che grazie a sua moglie è anche riuscito a superare un momento difficile della sua vita.

Anticipazioni puntata Umani contro Mutanti

L’ultimo appuntamento, come quelli precedenti, sarà ricco di sano divertimento. Ciao Darwin 8 , condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, si riconferma uno dei programmi più amati dai telespettatori. Le puntate hanno registrato un record in termini di ascolti con uno share sempre superiore al 20%. Una particolare sfida attende i telespettatori: Umani contro Mutanti. La prima squadra è capitanata da Claudia Ruggeri. L’altra squadra invece sarà guidata da Rodrigo Alves, noto ai telespettatori come il Ken Umano.

Nell’ultima puntata in onda questa sera, venerdì 24 maggio, il braccio destro del conduttore romano sarà sicuramente il volto di una divertente gag insieme a Madre Natura.