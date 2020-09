Ricordate Luca Dirisio? Oggi irriconoscibile: il cantante di Calma e sangue freddo ritorna in Tv

View this post on Instagram

Posso ascoltare ma non condividere a tutti i costi, posso sopportare ma supportare è un’altra cosa, posso sorriderti ma non è detto che sarai mio amico, posso aiutarti perché ne hai bisogno….TUTTO il resto fa parte di un’altra storia, la MIA e quella devi meritartela!!! #anarchy #love #peace #nonviarrabbiate