LUB, l’Università che ti permette di prendere una laurea in natura

La LUB – Libera Università del Bosco ti permette di seguire il tuo percorso in Natura. Si tratta di una nuova proposta formativa, che desidera insegnare competenze utili per ristabilire il giusto rapporto con il territorio, la natura e gli antichi saperi.

Il percorso formativo LUB

Nasce sul Monte Brianza, grazie al lavoro della Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus. Si tratta di un’originale “università” aperta a tutti compresi bambini, famiglie, adulti in genere, educatori, persone che hanno abbandonato i percorsi di studio tradizionale.

Si svolge all’aria aperta e permette di studiare e apprendere il corretto rapporto tra uomo e bosco, integrando gli antichi saperi e le pratiche moderne. Un modo che permette di favorire il proprio apprendimento, senza mettere piede in aula. Si fa esperienza diretta nel bosco, maturando al meglio una consapevolezza ecologica.

Sul sito dell’iniziativa leggiamo che gli scopi di questi percorsi formativi sono occasione di incontro per:

riscoprire il sapere ed i mestieri relativi alla gestione e alla valorizzazione ecologica della risorsa bosco

sviluppare un percorso di crescita personale, attraverso la di consapevolezza ecologica e planetaria.

Questo viene fatto attraverso corsi, laboratori, seminari, oltre che usando itinerari tematici nel bosco, campus, eventi. Saranno anche molti momenti conviviali, per risvegliare i sensi. Si desidera insegnare a fare di nuovo materialmente, imparando la concretezza, cosa che stiamo via via perdendo.

Il percorso formativo

La LUB si divide tra i comuni di Valgreghentino, Airuno e Colle Brianza e si estende a tutta la provincia di Lecco. La sua offerta formativa è di 9 mesi di lezioni teorico pratiche direttamente in natura. Il percorso esperienziale “Natura Maestra di vita” comprende:

attività di citizen science , permette a tutti di fare esperimenti

laboratori esperienziali (cucina naturale, eco-printing…)

vari corsi che insegnano a ripristinare sentieri e torrenti,

percorsi di benessere e crescita personale improntati all’eco-psicologia

itinerari tematici

occasioni conviviali per fare comunità e vivere il bosco in maniera nuova

esperienze immersive alla scoperta dei suoi abitanti vegetali ed animali

sessioni di land art e di storytelling

