Prende il via stasera 7 giugno 2021 il nuovo reality dove l’amore regnerà sovrano: ecco tutte le attesissime anticipazioni!

Un format di successo, concorrenti giovani e desiderosi di innamorarsi ed una conduttrice da milioni di followers: ecco gli ingredienti del nuovo reality Love Island!

Scopriamo insieme quando e dove vederlo e tutti i dettagli e le curiosità sul cast di Love Island.

Love Island Italia: format, puntate e dove vederlo

Il reality Love Island è molto conosciuto nel mondo, essendo un format nato nel Regno Unito e poi portato anche in Italia dalla casa di produzione Fremantle.

Ma come si svolge il reality? Come si può immaginare dal titolo l’amore è il cardine del programma e lo scopo è proprio riuscire a trovare la propria anima gemella. Per farlo i concorrenti trascorreranno un mese intero in una villa, separati dal resto del mondo.

I dieci single avranno così la possibilità di conoscersi e di “scegliersi”. Mano mano che le puntate proseguiranno verranno eliminati i concorrenti che non hanno creato una coppia.

Vincerà invece il reality – e la somma in palio – chi troverà l’anima gemella. Ma scopriamo tutto sul cast: chi sono i concorrenti e chi conduce Love Island Italia?

Love Island Italia, conduttrice e concorrenti: conosciamoli nei dettagli

Per gli amanti dei social e dei reality la conduttrice della prima edizione di Love Island Italia non è una nuova conoscenza. Stiamo parlando della vulcanica influencer Giulia De Lellis che vanta 5 milioni di followers su Instagram. Ma vediamo chi saranno le ragazze ed i ragazzi che cercheranno l’amore a partire da lunedì 7 giugno 2021 alle 20.25 su Real Time!

Le ragazze

Rebeca: 23enne di Milano, ha un carattere forte ed impulsivo che nasconde però un cuore sensibile e molto dolce.

23enne di Milano, ha un carattere forte ed impulsivo che nasconde però un cuore sensibile e molto dolce. Cristina: 23enne mantovana, le sue origini sono per metà thailandesi. Di avoro fa la commessa in un negozio di cosmetici. Ha un carattere solare ed è una sognatrice.

23enne mantovana, le sue origini sono per metà thailandesi. Di avoro fa la commessa in un negozio di cosmetici. Ha un carattere solare ed è una sognatrice. Giulietta: Le sue origini sono per metà russe eper metà napoletane ma è nata ad Alessandria e vive a Milano, ha 24 anni e nella vita fa la modella. Ha un carattere altalenante e passa dall’impulsività alla freddezza.

Le sue origini sono per metà russe eper metà napoletane ma è nata ad Alessandria e vive a Milano, ha 24 anni e nella vita fa la modella. Ha un carattere altalenante e passa dall’impulsività alla freddezza. Monica: 24enne romana, gestisce un’attività immobiliare famigliare e forse ciò l’ha resa più matura della sua età. Ha un carattere molto deciso ed ama la concretezza.

24enne romana, gestisce un’attività immobiliare famigliare e forse ciò l’ha resa più matura della sua età. Ha un carattere molto deciso ed ama la concretezza. Giulia: 23enne originaria di Pesaro ma residente a Roma. Indipendente e con un carattere aperto e allegro, la sua arma di seduzione è la simpatia con cui conquista tutti.

Ecco in ordine le 5 ragazze:

I ragazzi

Cesare: Originario di Firenze, ha 27 anni ed è proprietario di un ristorante. Si sente molto affascinante e le donne gli cascano ai piedi!

Originario di Firenze, ha 27 anni ed è proprietario di un ristorante. Si sente molto affascinante e le donne gli cascano ai piedi! Denis: Modello 25enne con il sogno di diventare imprenditore. Ha scelto l’amore invece della carriera sportiva nel basket ma poi è approdato alla moda.

Modello 25enne con il sogno di diventare imprenditore. Ha scelto l’amore invece della carriera sportiva nel basket ma poi è approdato alla moda. Christian: È nato in Italia e vive in provincia di Milano ma è originario del Camerun. Ha 23 anni ed nsegna Zumba. Ama la famiglia e ha un ottimo rapporto con la mamma.

È nato in Italia e vive in provincia di Milano ma è originario del Camerun. Ha 23 anni ed nsegna Zumba. Ama la famiglia e ha un ottimo rapporto con la mamma. Antonino: Vive a Partinico, in provincia di Palermo ed ha 28 anni. È puglile professionista ed ha un carattere aperto e vivace tanto che anche i suoi parenti lo definiscono un “terremoto”.

Vive a Partinico, in provincia di Palermo ed ha 28 anni. È puglile professionista ed ha un carattere aperto e vivace tanto che anche i suoi parenti lo definiscono un “terremoto”. Daniel: Vive a Carrara ed ha 21 anni. Fa il muratore nell’impresa edile di famiglia. Sicuro di sè e di ciò che vuole sia nella vita che in amore.

Ecco i 5 ragazzi concorrenti:

Non resta che augurare ai concorrenti di trovare l’amore a Love Island!

