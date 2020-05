Lost, che fine hanno fatto tutti i protagonisti della serie tv cult?

Che fine hanno fatto gli attori di Lost? Scopriamo come sono diventati oggi gli attori del cast originale della serie tv

Vediamo insieme come sono oggi gli attori di Lost!

Il successo di Lost

Lost è una serie tv unica nel suo genere, ricordata tra i suoi fan più accaniti come il miglior prodotto telefilmico mai realizzato.

Costituita da 6 stagioni e da 114 episodi, la serie tv è stata trasmessa in Italia dal 2005 al 2010, riuscendo a coinvolgere milioni di telespettatori.

Oltre che per la trama super intrecciata e per gli espedienti narrativi, all’epoca, unici del loro genere, il telefilm è riuscito a farsi amare così tanto anche per le interpretazioni degli attori. Scopriamo oggi come sono diventati i protagonisti di Lost!

Matthew Fox – Jack Shephard

L’interprete di Jack, Matthew Fox, pare proprio che sia rimasto intrappolato, come spesso accade, in quel ruolo iconico. L’attore ha infatti partecipato a qualche film come Speed Racer e Prospettiva, ma è caduto un po’ nell’oblio.

Evangeline Lilly – Kate Austen

Diversa sorte quella della Lilly, che, dopo l’esperienza con la serie tv, ha ottenuto ruoli di successo, come quelli in The Hurt Locker, Lo Hobbit, Ant-Man, Ant-Man and the Wasp e in Avengers: Endgame, dove interpreta Hope van Dyne.

Jorge Garcia – Hugo Reyes

L’attore che interpretava Hugo, dopo la fine dello show, prestò addirittura il volto alla copertina dell’album “Hurley” dei Weezer. Poi partecipò a How I met your mother, Fringe e Mr. Sunshine e fece parte del cast del film di “The ridicolous 6” con Adam Sandler.

Josh Holloway – Sawyer

Anche per lui, come molti altri attori della serie, quella di Lost resta la sua interpretazione più importante. Dopo l’esperienza nel telefilm, ha partecipato a Il potere dei soldi, Sabotage, Intelligence e Colony.

Emilie de Ravin – Claire Littleton

Grande successo per Emilie de Ravin, che ha partecipato al remake horror “Le colline hanno gli occhi” o a Remember me al fianco di Robert Pattinson. Sul piccolo schermo, il suo ruolo più importante, oltre a quello in Lost, è sicuramente quello di Belle in Once upon a time.

Maggie Grace – Shannon Rutherford

Lo show di J.J. Abrams sembra aver letteralmente cambiato la vita dell’attrice. Nel 2005 ha recita con Tom Welling come co-protagonista in The Fog, dopo di che diventa un personaggio chiave della saga Taken con Liam Neeson.

Naveen Andrews – Sayid Jarrah

L’attore era noto al grande pubblico ancor prima della partecipazione al telefilm in questione, per il suo ruolo nel film Il paziente inglese di Anthony Minghella, in cui interpretava Kip. Dopo la serie tv lo ritroviamo in Planet Terror di Robert Rodriguez, ne Il buio dell’anima di Neil Jordan e infine in Diana del 2013.

Terry O’Quinn – John Locke

Uno dei personaggi più amati di Lost è sicuramente quello interpretato da Terry O’Quinn. L’esordio dell’attore era già avvenuto sul grande schermo nel 1980 con “I cancelli del cielo” di Cimino. Dopo Lost, per un periodo è riuscito a ricongiungersi ai colleghi Jorge Garcia e Daniel Dae-Kim in Hawaii Five-O.

Dominic Monaghan – Charlie Pace

L’attore che interpreto il personaggio di Charlie Pace ottenne un ruolo di grande rilievo dopo il successo della serie tv. Monaghan infatti, ha indossato i panni dell’hobbit Merry nella saga fantasy tratta dai libri di Tolkien.

Harold Perrineau Jr – Michael Dawson

Dopo il successo di Lost, Perrineau ha preso parte all’horror di Danny Boyle, 28 settimane dopo, in Sabotage di David Ayer e nel celebre Zero dark thirty della Bigelow. L’interprete è comparso anche in vari episodi di CSI, Law & Order, Sons of Anarchy, Constantine, Criminal Minds e Claws.