Lory Del Santo violentata da un amico, il dramma: ‘Non mi ha fatto uscire dalla stanza tutta la notte’

Lory Del Santo in un intervista ai Lunatici, rivela un retroscena agghiacciante e svela un momento drammatico della sua vita

Lory Del Santo la showgirl più desiderata degli anni ’80, durante un intervista ha svelato un retroscena drammatico della sua vita. La donna infatti nell’intervista in onda su Rai Radio 2, ha svelato un retroscena molto forte, che ha lasciato tutti senza parole.

Lory Del Santo, violentata in Gran Bretagna

La bella showgir molto famosa negli anni ’80, dopo la morte di suo figlio, ha passato un periodo molto delicato. A quanto pare però per superare il lutto, ha deciso di partecipare al Grande Fratello, alzando però diverse polemiche. Da pochi mesi dalla morte di suo figlio, Lory è stata costatamene criticata per la sua scelta azzardata. Molti infatti hanno ritenuto opportuno che la showgirl avrebbe dovuto stare a casa e metabolizzare il lutto. Il più delle volte infatti Lory è apparsa triste e provata, ma ha cercato in ogni modo di superare a suo modo il dolore che ha pervaso il suo cuore.

Durante l’intervista ai Lunatici la showgirl però ha parlato anche di un momento molto forte, che ha segnato particolarmente la sua vita. Lory Del Santo infatti ha raccontato che da giovane, si è recato in Gran Bretagna, dove ha incontrato un amico, conosciuto poco prima:

«Una sera a Londra ho incontrato l’amico di una mia amica, l’avevo conosciuto la sera precedente, lasciamo perdere, è andata a finire male, è stata una delle cose più drammatiche della mia vita. Gli uomini purtroppo sono molto maiali e un po’ violenti talvolta. Ci sta che nella vita tutto non sia perfetto sempre». Ho pensato che non potesse mai succedermi nulla in un hotel. Fosse stata una casa privata non sarei mai salita. Non mi ha fatto uscire dalla stanza tutta la notte».

Ma Lory Del Santo ha anche parlato di un altro momento molto particolare che ha segnato la sua vita, ovvero l’incontro con Roberto Mancini. Un incontro che la showgirl ricorda con fascino la notte passata insieme: