Lory Del Santo ‘Mi sento in colpa, ho sbagliato’: la showgirl in lacrime per il suicidio del figlio a Mattino 5

Ospite oggi 13 Settembre nello studio di Mattino 5, la showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Lory Del Santo.

Nel corso dell’intervista condotta da Federica Panicucci, l’attrice è ritornata a parlare della tragica morte di suo figlio Loren, il quale circa un anno fa si è tolto la vita istigato da un terribile disturbo psichiatrico l’anedonia, per poi passare alla sua storia d’amore con Marco Cucolo, il quale la rende felice da sei anni.

Ospite del format mattutino condotto da Federica Panicucci, l’ex naufraga de ‘L’isola dei famosi’ è tornata a parlare di uno degli eventi più drammatici della sua vita, il suicidio di suo figlio Loren, il quale era affetto da una grave patologia psichiatrica, e di quanto sia difficile per lei vivere ogni giorno convivere con un dolore così grande, un dolore che permarrà per sempre:

‘Quando a un genitore accadono cose del genere non fa altro che incolparsi, che ripetersi che è stata tutta colpa sua ed è sbagliato’

poi aggiunge senza riuscire a trattenere le lacrime:

‘Dicono che il dolore fortifica, ma non è vero. Siamo pieni di responsabilità verso chi ci circonda. Nella mia vita ho amato e sono stata amata. Ho avuto tante cose belle, non posso dimenticarle ed essere in preda al dolore’