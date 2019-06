Lory Del Santo senza vergogna ‘Alla maturità senza reggiseno e slip: ho preso il massimo dei voti’

Lory Del Santo si racconta ai microfoni di Radio 1 a ‘Un giorno da pecora’. La showgirl fa rivelazioni piccanti sul giorno della sua maturità

Torna a far parlare di se la seducente showgirl Italiana, Lory Del Santoory Del Santo, la quale questa mattina, 19 Giugno, lo stesso giorno della prima prova dell’Esame di Maturità, si è lasciata andare ad una lunga intervista in diretta su Radio 1.

E’ stata infatti protagonista questa mattina, alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, dove ha sorpreso i fan con alcune bollenti dichiarazioni.

Lory del Santo racconta la sua ‘maturità’: ‘Me la ricordo perfettamente’

Nel corso della lunga intervista rilasciata a ‘Un giorno da pecora’, la showgirl ha voluto raccontare il giorno della sua ‘maturità’. Un giorno racconta la Del Santo ai microfoni di Radio 1, che ricorda perfettamente, come se fosse stato ieri:

‘La mia maturità? Me la ricordo perfettamente! Entrai nella mia classe ma non c’erano i banchi, che avevano spostato. C’erano tutti i professori che mi guardavano in modo strano’

poi continua:

‘allora io uscii. Un docente mi seguì e mi chiese: ‘le serve una mano?’

Al che i conduttori chiedono maggiori dettagli sull’identità del docente che aveva inseguito Lory Del Santo, e se ci avesse ‘provato’, e lei ha risposto rivelando che l’uomo, era un commissario esterno che chiaramente non conosceva.

Lory Del Santo, il giorno della maturità: il dettaglio piccante

Lory Del Santo cattura poi l’attenzione del pubblico in ascolto, facendo una rivelazione al quanto piccante in merito al quel giorno, in cui fu ‘la più brava della classe’ nonostante non fosse una cima a scuola.

La showgirl, racconta di essersi presentata a scuola indossando un outfit davvero ‘particolare’:

‘Devo dire che quel giorno ero stratosferica: avevo un tacco 12, una tutina viola di lino molto leggero. E non avevo il reggiseno’

poi prosegue dichiarando di non avere neanche le mutandine: