Loretta Goggi, tutta la sua vita: marito, carriera e figli

Chi è Loretta Goggi, la celebre cantante e imitatrice, volto ancora presente nella televisione italiana dei nostri giorni, scopriamo tutti i dettagli su di lei

Scopriamo tutti i segreti di Loretta Goggi, dall’infanzia al successo fino ad arrivare alla vita privata!

Chi è Loretta Goggi

Nasce a Roma, il 29 settembre del 1950, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Sin da piccolissima si appassiona al canto e alla musica.

Viene notata da Silvio Gigli e nel 1959 partecipa al concorso radiofonico “Disco magico di Dino Verde”, presentato da Corrado, durante il quale vince in coppia con Nilla Pizzi.

Nel 1962 esordisce come attrice bambina nella prosa televisiva della Rai “Sotto processo”, mentre nel 1963, all’età di 12 anni, incide “Se la cercherai”, la sua prima canzone.

Recita in numerosi film per il cinema e per la televisione, come Io la conoscevo bene, Mi vedrai tornare, Nel sole, e Zingara, ed è nel cast di vari programmi televisivi come Canzonissima 1972, Il ribaltone nel 1978 e Fantastico nel 1979.

Nel 1981 partecipa come al Festival di Sanremo con il suo brano più celebre, Maledetta primavera, conquistando il secondo posto.

Dal 2012 fa parte della giuria del talent-show di Rai 1, Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Dal presentatore, Loretta viene definita la regina indiscussa dello show.

Vita privata e curiosità

La stella della musica italiana ha avuto un unico grandissimo amore: il ballerino e coreografo Gianni Brezza, che ha incontrato per la prima volta sul set dello show “Fantastico”.

All’epoca, l’uomo era sposato e si separò dalla moglie per condividere il resto della sua vita con la cantante. Dopo molti anni, il 26 aprile del 2008, la coppia decide di convolare a nozze.

L’uomo, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, compresse da un tumore, muore a Roma, il 5 aprile 2011, dopo soli tre anni di matrimonio.

Loretta Goggi non ha mai avuto figli.