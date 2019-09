Loretta Goggi, il dramma dell’Alzheimer: la dura lotta contro la malattia che ha colpito la sua famiglia

Loretta Goggi e il dramma dell’Alzheimer, il giudice di Tale e Quale Show e la lotta contro questo brutto male:” Un senso di impotenza”

La cantante Loretta Goggi è tornata finalmente sulla Rai con il programma più amato dagli Italiani, Tale e Quale Show. La bravissima cantante in vesti di giudice, sembra aver ritrovato finalmente la sua dimensione nel programma condotto da Carlo Conti. Dopo la morte del marito, la Goggi era veramente sprofondata, ma oggi sembra finalmente riemersa dalla tristezza.

Loretta Goggi il dramma dell’alzheimer

La bravissima cantante degli anni ’60, oltre ad essere un giudice importante del programma in onda su Rai 1, Tale e Quale Show, si batte continuamente per chi, come lei sta soffrendo di fronte ad una malattia cosi grave come l‘alzheimer . La donna, come in molti sanno, si batte ogni giorno insieme la sorella Daniela, in un progetto di sensibilizzazione di questa malattia. Loretta infatti sa benissimo in prima persona cosa significa soffrire per questo male, visto che nella sua famiglia ci sono casi di alzheimer.

Loretta Goggi, il progetto di sensibilizzazione

La bravissima cantante ha infatti per contribuire alla sensibilizzazione di questa malattia, ha prestato il suo volto come testimonial di una battaglia molto difficile. Lo scopo è quello di far capire che questa malattia è molto difficile e dolorosa da accettare e i che familiari soffrono molto, per la perdita di memoria del loro parente . L’alzheimer comporta infatti una perdita progressiva della memoria e del contatto con la realtà e la perdita di qualsiasi ricordo passato.

Per questo che la Goggi, oggi ha deciso di partecipare a questa campagna di sensibilizzazione per aiutare chi come lei, ha dovuto affrontare questo caso nella sua famiglia. La stessa infatti ha deciso di partecipare ad un cortometraggio diretto da Angelo Longoni, dove interpreta il ruolo della donna malata, mentre la sorella Daniela è nelle vesti della dottoressa.