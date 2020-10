Lorella Cuccarini sputtana Matano: ‘Faceva l’amico ma dietro le quinte..’. L’accusa a Verissimo

Arrivano nuove dichiarazioni di Lorella Cuccarini contro Alberto Matano: la conduttrice tuona sul collega de La Vita In Diretta.

Lorella Cuccarini rompe il silenzio su quanto è successo nei mesi scorsi.

La conduttrice parla per la prima volta dei motivi che si celano dietro all’addio de La Vita In Diretta e del suo burrascoso rapporto con il collega, Alberto Matano.

Verissimo, l’intervista a Lorella Cuccarini

Nei mesi scorsi, la conduttrice è finita al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni sul suo collega de La Vita In Diretta. Nel dettaglio, Lorella Cuccarini ha scritto una lunga lettera indirizzata alla redazione del noto contenitore della Rai. Oltre a ringraziare coloro che l’hanno accompagnata in questa nuova esperienza televisiva, sottolinea che tra lei ed Alberto Matano non correva buon sangue.

Queste sue dichiarazioni hanno creato subito scalpore in rete e, per questo motivo, la presentatrice ha deciso di dire finalmente la sua verità in merito a questa vicenda.

Ospite di Verissimo, rompe il silenzio e parla per la prima volta dei motivi che si celano dietro al suo addio e del rapporto con il collega.

I motivi dell’addio a La Vita In Diretta

Intervistata da Silvia Toffanin, la conduttrice ha precisato si è molto chiacchierato su questa vicenda. Per questo motivo intende chiarire la sua posizione.

A tal proposito, Lorella Cuccarini afferma che il suo non è uno sfogo d’impulso ma tutto quello che ha scritto nella sua lettera l’ha detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. In merito al rapporto con Matano, invece, ha affermato che mentre di fronte a lei c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Per questa ragione, voleva chiarire con le persone con la quale ha lavorato.

Non manca di ringraziare la sua famiglia che, nonostante il periodo difficile, le è stata accanto: “non c’è esperienza difficile che sia così insormontabile”.