Loredana Lecciso: ‘A letto è….’, la confessione sui suoi gusti intimi in diretta TV

Un’indiscrezione molto bollente, quella fatta da Jonathan Kashanian a Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero. Il gossip, rivelato durante la trasmissione – andata in onda il 30 giugno – ha messo in difficoltà la conduttrice che è rimasta senza parole.

D’altronde, nella rubrica “Super Classifica Jon”, vengono rivelati spesso dettagli e particolari della vita privata delle star e – questa volta – è toccato a Loredana Lecciso e Naike Rivelli essere protagoniste di queste piccanti rivelazioni. Cosa è stato detto in merito all’intimità della compagna di Al Bano e della figlia di Ornella Muti?

Bianca Guaccero ha vissuto dei momenti di grande imbarazzo, durante la puntata di Detto Fatto, andata in onda il 30 giugno 2020. Jonathan Kashanian, infatti, nel suo spazio in trasmissione, ha rivelato delle notizie davvero bollenti su Loredana Lecciso e Naike Rivelli.

“Jonathan ma ti rendi conto di quello che hai appena detto? Non ti puoi fare i fatti tuoi? Non devi dire per forza tutto…”