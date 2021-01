Loredana Lecciso disperata, la figlia Jasmine va via di casa: ecco il motivo

Loredana Lecciso ha concesso un’intervista al settimanale Nuovo. La dolorosa confessione della showgirl Leccese sulla figlia Jasmine

Loredana Lecciso è tra le showgirl più stimate dello spettacolo italiano, nota non solo per la sua professionalità ma anche e soprattutto per la sua relazione con il celebre artista pugliese Al Bano Carrisi.

Nelle ultime ore è ritornata sotto i riflettori a seguito di alcune dichiarazioni rilasciata alla rivista edita da Il Cairo Editore.

La compagna del cantante di Cellino San Marco parla a cuore aperto della figlia Jasmine, la quale, sta per abbandonare il tetto genitoriale.

Cosa si cela dietro la scelta della ragazza? Scopriamo di tutti i dettagli.

Jasmine Carrisi va via di casa

In queste ultime settimane il pubblico ha imparato a conoscere la primogenita di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, a seguito della sua partecipazione nelle vesti di giudice e vocal coach a The Voice of Italy insieme a suo padre.

Una piacevole scoperta non sono per il pubblico italiano ma anche per il cantante pugliese stesso, essendo stata la prima volta in cui hanno collaborato dal punto di vista professionale.

La giovane Carrisi, secondo quanto rivela mamma Loredana presto però lascerà il suo nido per andare a vivere altrove. Una decisione che chiaramente per quanto possa dispiacere ad una madre è dettata però da ragioni importanti.

La bella Jasmine infatti si trasferirà presto a Milano essendosi iscritta, come aveva già accennato papà Al Bano in una precedente intervista, alla prestigiosa Università di Comunicazioni e Lingue, IULM:

‘Mia figlia è iscritta alla Iulm, un’università privata di Milano’

e ancora:

‘Purtroppo, a causa della Pandemia, le lezioni si tengono ancora a distanza per cui il vero trasloco è rimandato ai prossimi mesi’

ha rivelato ai lettori di Nuovo.

Loredana Lecciso confessa: ‘Sono apprensiva e pesantuccia’

E nel continuare a parlare di questo nuovo capitolo della sua vita e di quella di Jasmine, ha fatto una descrizione critica del sua persona in qualità di madre:

‘Sono una mamma molto apprensiva, lo ammetto, un po’ ‘Pesantuccia’, che fa mille raccomandazioni’

poi prosegue ritornando alla sua bambina che presto traslocherà a Milano:

‘Ma lei è più forte di me! Per fortuna’

e conclude, tirando quasi un sospiro di sollievo, raccontando che, la ragazza comunque non sarà sola, ma condividerà questa nuova esperienza insieme alla sua sorellastra Brigitte nata dalla relazione della Showgirl leccese con Fabio Cazzato con il quale ha intrattenuto una relazione dal 1993 al 1996.