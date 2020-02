Forte perdita di peso, Loredana Bertè: ecco come ha perso tanti chili in pochi mesi

Forte perdita di peso, Loredana Bertè: ecco come ha perso tanti chili...

Loredana Bertè, dimagrimento eccessivo per l’amata cantante italiana: dieta o malattia? Ecco cosa sta succedendo alla star

Loredana Bertè è stata per anni al centro della musica italiana con la sua bellissima voce e il suo essere egocentrico. Questo suo modo di essere le ha permesso di avere un enorme successi negli anni d’oro Italia, che poi però è scemato all’inizio degli anni 2000. La bravissima cantante però oggi pare che abbia di nuovo conquistato le classifiche italiane con la sua tenacia e voglia di vivere.

Loredana Bertè grande successo

La bravissima Loredana Bertè, dopo un periodo lontano dal mondo dello spettacolo, ha finalmente ripreso in mano la sua carriera, sfondando nel mondo della musica con bellissimi brani, tra cui il brano insieme alla band salentina Boombadash.

Grazie a questo bellissimo pezzo estivo, Loredana Bertè è riuscita a rivedere di nuovo la luce in fondo al tunnel, ritrovando anche l’amore perduto dei suoi numerosissimi fans. La stessa Loredana ha espresso una grande soddisfazione per questo nuovo successo che finalmente dopo anni è tornato a bussare alla porta.

Loredana troppo magra

La cantante oltre al grande successo ottenuto in questi ultimi anni, ha deciso di dedicare anche più tempo a se stessa dimagrendo, forse per gli di alcuni, eccessivamente. La donna infatti a 67 anni, ha deciso di rimettersi in sesto, sfoggiando un fisico pazzesco, perdendo oltre 12 Kg.

“Seguo una dieta rigorosa a base di verdure crude e alla griglia. Non conosco più pane e pasta. Condisco con peperoncino e minuscole quantità d’olio d’oliva”

Loredana infatti ha specificato che non segue una dieta rigida, ma ha incominciato a mangiare bene e a sentirsi meglio con il proprio corpo.