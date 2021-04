LOL – Chi ride è fuori ha raggiunto un successo davvero straordinario. Gli autori stanno già pensando ai personaggi che ci saranno nella seconda edizione del programma.

I possibili nomi dei comici della seconda stagione, saranno dei volti super divertenti che mai nessuno si sarebbe aspettato. Ci sarà da ridere a crepapelle!

LOL, chi ride è fuori

La prima edizione dello show su Amazon Prime Video ha colpito incredibilmente il pubblico.

Un format che non si era mai visto prima in Italia, ma siccome ha raggiunto un successo spaziale, gli autori stanno preparando già la seconda stagione.

Il pubblico ha talmente apprezzato lo show, nella piattaforma di streaming legata al colosso dello shopping online, che ha eliminato la concorrenza.

LOL, chi ride è fuori è stato nominato come il programma più visto in Italia.

Lo scopo del gioco è inserire dieci comici professionisti dentro una stanza, per sei ore di fila sotto l’occhio delle telecamere.

C’è un’unica regola, non bisogna ridere per nessun motivo o si rischierà l’eliminazione.

I concorrenti potranno creare dei monologhi, gag, sketch con l’aiuto di costumi, oggetti, ma la cosa che servirà realmente è il senso dell’umorismo.

Tutti i dieci comici dovranno riuscire a far ridere gli avversari per eliminarli dal gioco, ci sarà un unico vincitore che potrà portare a casa 100 mila euro da donare in beneficenza.

Insomma, un format davvero divertente, ma chi saranno i prossimi concorrenti?

LOL, i personaggi della seconda stagione

Uno show che ha conquistato il pubblico! In questi giorni è impossibile non notare i vari meme e commenti su i personaggi più apprezzati del programma, come: Lillo, Elio o Pintus.

Questi nomi hanno reso lo show davvero esilarante, purtroppo nessuno dei tre ha vinto, ma ha riuscire in questa missione è stato Ciro dei Jackal.

Alla conduzione ci sono stati Fedez e Mara Maionchi, che però non si sa ancora se saranno riconfermati per la seconda edizione.

Recentemente sono arrivate le prime indiscrezioni per quanto riguarda i nomi dei partecipanti di LOL 2.

Come detto in precedenza sono solo i possibili volti e non sono stati ancora confermati dalla produzione del programma.

Ecco i nomi della seconda stagione:

Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de “Le Coliche”, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Ale e Franz.

Se fossero confermati, ci sarà da divertirsi!