‘Lo fece con Carlo sul divano il giorno del divorzio’ Lady Diana, rivelato l’incredibile retroscena

Lady Diana l’ha fatto sul divano il giorno del divorzio con Carlo, la rivelazione choc a distanza di anni

Il matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo torna al centro dell’attenzione dei media, per alcune rivelazioni giunte a distanza di molti anni.

L’ultima notizia shock riguarderebbe proprio il giorno del divorzio tra i due reali d’Inghilterra.

Il divorzio tra Lady Diana e il Principe Carlo

La Principessa Diana e Carlo hanno vissuto anni difficili durante il loro matrimonio, che era già partito con il piede sbagliato. I due, infatti, convolarono a nozze dopo essersi incontrati poche volte, mentre il cuore di Carlo era legato a Camilla.

Ciò non consentì alla coppia di vivere la favola che tutti si aspettavano, in quando mancavano le premesse per la felicità. Dopo alcuni anni dalla nascita di William e Harry, i due presero la scelta sofferta di divorziare. Nel 1996 finì ufficialmente il matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo e le strade dei due si separarono. Come sappiamo il Principe aveva nel cuore un’altra donna, Camilla Parker: donna che poi, effettivamente ha sposato anni dopo mostrando alla nazione intera che i suoi sentimenti erano davvero sinceri.

Lo hanno fatto sul divano

Il documentario intitolato “The Royal Family at War”, trasmesso nel Regno Unito su Canale 5, ha recentemente svelato alcuni dettagli inediti su ciò che accadde proprio nel giorno del divorzio tra la Principessa e Carlo.

Pare che il 28 agosto del 1996, Lady Diana e Carlo si siano seduti sul divano e insieme abbiano pianto. Quella tra i due fu una separazione incredibile. Nonostante tra i due non ci fosse amore, la coppia era legata da un profondo affetto. Per entrambi, il divorzio fu una liberazione e da quel momento sarebbero stati liberi di essere se stessi. Un momento intimo che la coppia ha voluto tenere per sè per anni. Ma qualcuno l’ha spifferato ai 4 venti facendo trapelare questo piccolo segreto.

L’annuncio del divorzio era avvenuto nel 1992, ma divenne definitivo soltanto nel 1996: in 4 anni, Lady Diana e Carlo ebbero modo di distendere il loro rapporto, di riappacificarsi con serenità per il bene dei bambini e di mettere da parte il loro rancore. Purtroppo i figli della coppi a hanno in qualche modo subito – tutt’ora ancora- diversi danni psicologici purtroppo inevitabili.