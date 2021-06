Livio Cori, chi è il cantante fidanzato con Anna Tatangelo: da Sanremo a Gomorra

Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo sarebbe proprio Livio Cori: la conferma arriva dopo mesi di smentite da parte della cantante. Ecco cos’è cambiato adesso!

Nasce a Napoli, il 12 marzo del 1990 e cresce nei Quartieri Spagnoli. Attualmente ha 31 anni.

Appassionato di musica sin da piccolo, comincia a scrivere le sue canzoni nel 2005, a soli 15 anni.

Si fa conoscere e collabora con diversi nomi della scena hip-hop, come Ghemon e Luchè.

Arriva in vetta alle classifiche nel 2015 con il brano Tutta la notte.

Nel 2017, un gossip che impazza sul web lo associa all’identità di Liberato. Il cantante, però, nega.

Prende parte alla terza stagione della serie televisiva Gomorra e dà il suo contributo alla serie anche con la canzone Surdat.

Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo 2019 in coppia con Nino D’Angelo, dove si classifica all’ultimo posto.

Sul web, nelle ultime settimane, sta circolando un’indiscrezione che vorrebbe la cantante Anna Tatangelo impegnata con un noto cantante italiano.

La donna si sarebbe già ripresa dalla rottura con Gigi D’Alessio, che a sua volta avrebbe una relazione in corso con una fan 26 anni più giovane di lui.

Il nuovo amore di Anna Tatangelo altri non sarebbe che il noto cantante Livio Cori.

Se così fosse, Anna Tatangelo avrebbe intrapreso una relazione con un uomo più giovane di lei di 4 anni, che potremmo definire suo coetaneo rispetto a D’Alessio, più grande di lei di 19 anni.

A Belve, la stessa Tatangelo, dopo mesi di smentite, ha confermato la relazione e ha dichiarato:

“Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo”