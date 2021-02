La rovinosa disgrazia che travolto Dayane Mello è stata minuziosamente scandagliata nel corso della diciannovesima puntata di Live – Non è la D’Urso.

durante la puntata di Live – Non è la D'Urso di domenica 7 febbraio.

Live – Non è la D’Urso, tutta la verità sul tragico incidente stradale di Lucas Mello

Nel salotto televisivo di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha dedicato ampio spazio alla scomparsa di Lucas Mello, fratello minore della modella brasiliana Dayane Mello. Barbara D’Urso e i suoi ferrati opinionisti hanno scandagliato le dinamiche del sinistro stradale che ha portato via la vita ad un ventiseienne che aveva l’argento vivo addosso.

Uno schianto frontale con un camion a seguito di uno sbandamento di corsia. Sottoposto ai test alcoolici, l’autista del camion è risultato negativo. Non ci sarebbe stato alcun sorpasso, nessuna brusca frenata sull’asfalto. Soltanto attimi letali ad oggi ombrosi e inesplicabili.

A causa delle misure restrittive per la prevenzione dei contagi da

Covid-19, Dayane Mello non è potuta tornare in Brasile. Non ha potuto partecipare al funerale di suo fratello tanto meno ricevere un abbraccio di conforto dai suoi parenti.

Nello studio televisivo di Live – Non è la D’Urso 5, un’amica italiana di Dayane ha espresso grande amarezza e dolore:

“Sono molto dispiaciuta. Posso solo immaginare come si senta adesso Dayane. La notte prima lo ha sognato mentre correvano in bicicletta. Mentre lui ha condiviso una foto sui social, la notte che è venuto a mancare, dicendo che le mancava sua sorella. Credo sia incredibile tutto questo”

Cindy, un’amica d’infanzia di Dayane Mello, è intervenuta mediante collegamento Skype direttamente dal Brasile:

“La dinamica dell’incidente è esattamente quella che avete raccontato. Al momento sappiamo solo questo. Juliano, l’altro fratello di Dayane, al momento non se la sente di parlare dell’accaduto”

Un devastante dramma familiare che ha turbato i telespettatori del GF Vip e del quale tutti i tabloid internazionali seguitano ad approfondire, per far luce sulle inesplicabili cause del sinistro.