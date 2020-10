Live Non è la D’Urso, Fabrizio Corona urla e delira in diretta:...

Alta tensione a Live Non è la D’Urso. Fabrizio Corona ruggisce contro la sua ex moglie e lo fa attraverso un collegamento video dalla sua abitazione.

Tra i più scatenati contro Nina Moric, in quest’ultimo periodo, c’è per certo Fabrizio Corona. Per scagliarsi contro la madre di suo figlio, l’ex re dei paparazzi trova terreno fertile a Live Non è la D’Urso, il programma di Barbara D’Urso in onda su Canale 5.

Fabrizio Corona mette all’angolo Nina Moric

Impegnatissimo a difendersi da qualsiasi critica e accusa, Fabrizio Corona perde l’autocontrollo e punta il dito contro la sua ex moglie. Il re del gossip si inalbera, dà in escandescenze e sbrocca, sotto lo sguardo sconvolto della conduttrice.

Fabrizio Corona avanza pesanti accuse a Nina Moric. Il motivo? Implacabili dissapori e contrasti familiari correlati a loro figlio Carlos:

“Ha bisogno di aiuto, ha problemi psichici, è pazza. Il suo avvocato dovrebbe essere radiato dall’albo”

Stando al racconto di Fabrizio Corona, il loro inferno legale sarebbe iniziato durante il lockdown. Nel corso dell’estate Nina Moric sarebbe sparita con il suo compagno Luigi Mario Favoloso e avrebbe trascurato suo figlio, salvo poi ricomparire in autunno.

Un atteggiamento fortemente condannato da Fabrizio Corona che punta il dito contro la sua ex moglie, rivolgendole un’ulteriore accusa. Un tale di nome Michelangelo, appartenente ad una presunta setta satanica e amico di Nina Moric, avrebbe cercato di abbindolare Carlos mediante contatti telefonici.

Stando alla versione dei fatti riportata dall’ex re dei paparazzi, la famiglia Moric potrebbe aver esortato il losco soggetto a fare opera di convincimento e persuadere il ragazzo ad emanciparsi da suo padre e tornare a vivere con sua madre.