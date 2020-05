Alla fine è arrivato il chiarimento tra Barbara D’Urso e Marco Carta, dopo la segnalazione di Striscia La Notizia. Il cantante sardo ha fatto alcune precisazioni sulle sue parole, pronunciate nel fuori onda divulgato dal tg satirico di Canale 5.

Ci sarebbe un fraintendimento alla base del servizio trasmesso da Striscia La Notizia, irriverente trasmissione di Antonio Ricci. Il fuori onda, circolato in questi giorni, è frutto di un fraintendimento che sarebbe nato dalle dichiarazioni del 34enne cagliaritano.

In seguito al furente sfogo di Marco Carta, ampiamente riportato dai siti di gossip, un’incontenibile bufera mediatica ha travolto il cantante. La conduttrice Barbara D’Urso, pertanto, si è preoccupata di chiarire la faccenda e lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata dello show domenicale Live Non è La D’Urso.

Dopo lo spazio dedicato all’approfondimento giornalistico inerente la pandemia da Covid-19, a Live Non è La D’Urso è stato annunciato l’arrivo in studio dell’artista Marco Carta. Il 34enne sardo ha preso parola e ha chiarito tutti i misunderstanding sorti dal fuori onda trasmesso da Striscia La Notizia:

“Mi sono recato all’imbarco. Ho scoperto che ci vuole l’autorizzazione fatta on line da parte della regione Sardegna. E dopo 48 ore ti danno la risposta positiva o negativa. Ho fatto finta di niente ma non mi hanno fatto partire per Milano. Avevo con me solo l’autocertificazione”