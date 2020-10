Stop a vestitini succinti e gambe in mostra. Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, la conduttrice è apparsa con un look casto e nero.

Nota soprattutto per i suoi outfit appariscenti e spesso fin sopra le righe, Barbara D’Urso fa dietrofront e cambia stile in modo drastico. Per l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso la conduttrice abbandona i suoi leggendari vestitini.

Dopo che il Presidente del consiglio Giuseppe Conte ha emanato il nuovo DPCM inerente alla drammatica emergenza sanitaria nazionale, Barbara D’Urso ha ritenuto doveroso mostrarsi con un abbigliamento semplice e appropriato.

Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso in versione sobria con un completo total black

Considerata la serietà della tematica affrontata nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, la sessantatreenne napoletana ha preferito optare per un abbigliamento serio, tutt’altro che appariscente e diametralmente opposto alle aspettative del pubblico.

Barbara D’Urso ha spiazzato tutti indossando un completo formato da giacca e pantaloni di colore nero. Avete capito bene: niente vestitini, niente gambe al vento. Quello della conduttrice è stato un look semplicissimo, quasi casto: capelli raccolti e trucco appena accennato.

Live Non è la D’Urso, il pubblico critica la sobrietà della conduttrice

Nonostante la serietà del suo outfit, su Barbara D’Urso sono piovute le critiche spietate del popolo dei social. Come di consueto, gli internauti le hanno puntato il metaforico dito contro.

La sua mise da un lato le è valsa molte lusinghe, ma dall’altro le ha attirato numerose critiche. Il look total black della conduttrice, infatti, è stato giudicato “tanto scontato quanto prevedibile”.

Sentirsi dire che “non si può piacere a tutti” mette di fronte ad una realtà difficile da mandar giù. Ma Barbara D’Urso ha le spalle larghe e le critiche non la scalfiscono minimamente.