Live Non è la D’Urso, le anticipazioni: perché sarà una puntata imperdibile

Colpi di scena garantiti nel salotto di Barbara D’Urso. Due confronti shock tra denunce e accuse. Si scatenerà il putiferio?

Arrivano puntuali le ghiotte anticipazioni di Live – Non è la D’Urso, la corazzata di Canale 5 già al lavoro per mettere in piedi la puntata che andrà in onda domenica 24 maggio. Anticipazioni che corrono inarrestabili tra i principali siti di televisione e gossip.

Accadrà l’impensabile nel talk show timonato da Barbara D’Urso. Sin dall’inizio del lockdown, il salotto domenicale di Canale 5 ha strizzato l’occhio agli ascolti. La regina di Cologno Monzese ha superato per l’ennesima volta la concorrenza, ovvero sia Massimo Giletti e Fabio Fazio.

Live – Non è la D’Urso torna sul caso Gina Lollobrigida

Nella puntata di domenica 24 maggio si annusano scoppiettanti colpi di scena e si annunciano interessanti scontri. Uno fra tutti il faccia a faccia tra Andrea Piazzolla, il factotum di casa Lollobrigida, il figlio della diva Milko Skofic e Rigau, l’uomo che sostiene di aver sposato Gina Lollobrigida per procura.

Barbara D’Urso tornerà sulla chiacchierata vicenda. Tra i tre protagonisti del caso Lollobrigida è precipitato tutto a suon di avvocati e azioni legali. Milko Skofic e Rigau hanno denunciato Andrea Pizzolla, il quale si difende dalle insinuazioni e dalle presunte falsità. Si prevedono scintille in studio con il figlio dell’attrice sul piede di guerra, a causa di vecchie diatribe mai risolte.

Live – Non è la D’Urso, un altro atteso faccia a faccia: Clizia Incorvaia incontra Paolo Ciavarro

Non è finita qui. Ci sarà molto altro nella prossima scoppiettante puntata di Live – Non è la D’Urso. Avverrà un altro atteso incontro sulla rete ammiraglia del Biscione: tutti gli occhi saranno puntati sulla reunion tra gli ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia di rivedrà in Sicilia dopo ben tre mesi di quarantena.