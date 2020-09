Anticipazioni Live Non è la D’Urso: che cosa ci svelerà la busta choc gold

Anticipazioni Live Non è la D’Urso: che cosa ci svelerà la busta...

Barbara D’Urso anticipa i contenuti della prossima puntata di Live Non è la D’Urso e promette grandi colpi di scena. Una rivelazione clamorosa farà tremare la contessa Patrizia De Blanck.

Barbara D’Urso scalpita e non trattiene l’entusiasmo. La seconda puntata di Live Non è la D’Urso si avvicina e la regina di Cologno Monzese sembra non stare più nella pelle. Ci riprova con quella che si potrebbe definire la sua gallina dalle uova d’oro: la busta choc gold.

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa venerdì 18 settembre, la conduttrice ha fornito delle anticipazioni esclusive sui prossimi ospiti attesi a Live Non è la D’Urso. Domenica 20 settembre, infatti, saranno tanti gli argomenti che verranno snocciolati nella prima serata di Canale 5.

Live Non è la D’Urso, indiscrezioni sul contenuto della “busta choc gold”

Tra scottanti temi d’attualità e protagonisti spacca-share, la sessantatreenne napoletana ha fatto cenno ad una nuova busta choc gold. Ma cosa ci sarà dentro? All’orizzonte si profilano rivelazioni inedite che fomenteranno nuove polemiche?

Informazioni preliminari suggeriscono che la busta choc gold di Barbara D’Urso potrebbe contenere nuove rivelazioni sul passato di Patrizia De Blanck, ultima discendente della dinastia De Blanck. Non tutti i telespettatori sanno, infatti, che la spumeggiante settantacinquenne romana è figlia di un ex ambasciatore di Cuba e di una contessa.

Live Non è la D’urso, i protagonisti attesi domenica 20 settembre

Oltre alle rivelazioni esclusive incentrate su Patrizia De Blanck, tra i protagonisti della seconda puntata di Live Non è la D’Urso si annovera l’attrice Asia Argento e sua figlia Anna Lou Castoldi, il critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi e la cantante Cristina D’Avena. A sfidare le cinque sfere ci sarà la showgirl Flavia Vento, reduce da una fugace partecipazione al reality show Grande Fratello Vip 5.