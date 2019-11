Barbara D’Urso ‘Picchiata e umiliata dal mio ex compagno’: la confessione choc in diretta dell’ospite

Live Non è la D’Urso è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Da Barbara D’Urso durante l’ultima diretta la drammatica rivelazione: ‘Per 7 anni picchiata e umiliata dal mio ex compagno’

Live Non è la d’Urso, giunto ieri sera al suo decimo appuntamento, è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, condotto dall’insostituibile Regina di Canale 5, Barbara D’Urso.

Nel corso dell’ultima puntata andati in onda tanti gli ospiti che si sono raccontati al suo cospetto, tra questi, il dolore di un volto noto della Tv, che per la prima volta racconta il suo dramma segreto.

Barbara D’Urso, il dolore di Haether Parisi al Live Non è la D’Urso

Ospite della decima puntata di Live Non è la D’Urso la celebre ballerina statunitense naturalizzata italiana, Heather Parisi, la quale per la prima volta e in esclusiva per il pubblico della conduttrice partenopea, ha condiviso uno dei periodi più brutti e difficili della sua vita.

Una condivisione dolorosa per la ballerina, la quale ha deciso di affrontare mettendosi in prima linea della violenza domestica sulle donne, della quale è stata vittima per ben 7 anni, da parte del suo ex compagno.

Haether Parisi e la violenza domestica: ‘Le persone vicine si giravano dall’altra parte’

Con profonda fiducia verso Barbara D’Urso, Haether Parisi si è raccontata a cuore aperto nello studio di Live Non è la D’Urso.

‘Mi sento molto protetta con te […] perchè voglio dare coraggio alle donne che subiscono violenza tra le mura di casa, io l’ho vissuta ma ne sono uscita’

esordisce la ballerina che per la prima volta ha raccontato della violenza domestica subita dal suo ex compagno per 7 anni:

‘non voglio passare come il personaggio che vuole sfruttare una storia però ti senti sola, ti vergogni e sono convinta che le donne a casa che subiscono questa violenza, possono capirmi e magari avere la forza, come me di andare via di casa’

poi continua rivelando di essersi ritrovata completamente sola e che le persone a lei vicine le hanno voltato le spalle, quando avrebbe avuto bisogno solo di conforto e aiuto:

‘Anni fa ho provato a dirlo a chi stava vicino a me, ma si giravano dall’altra parte. Mi sentivo un pugile con le mani legate. Sono stata picchiata per sette lunghi anni dal mio ex compagno, di cui no farò mai il nome nè dirò date, con sberle, calci e pugni ma dalla violenza fisica forse guarisci da quella psicologica è molto più difficile’

poi conclude rivelando che dopo aver avuto il coraggio di uscirne, oggi è una donna nuova, più forte, e spera con la sua testimonianza di aver dato coraggio alle donne che in questo momento sono vittime di violenza domestica.

Heather Parisi e Barbara D’Urso a Live Non è la D’ Urso