Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi ma il televoto previsto ha sollevato un polverone social: ecco il possibile eliminato.

La diciottesima puntata de L’Isola dei Famosi si avvia verso la nuova diretta ma si prevede una serata molto accesa.

Sul web si è scatenata la polemica per le nomination, ed è scattato il sondaggio sul più votato per l’eliminazione. Ecco il nome di chi dovrà uscire per gli utenti dei social!

Questa edaltre sorprese questa sera all’Isola dei Famosi!

L’Isola dei Famosi, il web ha deciso: chi esce stasera?Scatta la polemica

Nella puntata di stasera ci sarà una sfida tutta al maschile, come non accadeva da un po’ di puntate. In nomination sono finiti Andrea Cerioli, Roberto Ciufoli ed Ignazio Moser. Il web è esploso alla notizia che il bell’Ignazio, già leader del gruppo dei naufraghi, potrebbe terminare qui la sua avventura in Honduras.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

I fan suoi e della fidanzata Cecilia Rodriguez si sono mobilitati per chiedere a gran voce di non eliminare l’ex ciclista.

“Quando mai un leader finisce in nomination? Meriti di stare sull’isola perché ti dai da fare, sei buono e ti preoccupi per gli altri..” “Ignazio ha subito un’ingiustizia, deve rimanere e merita la vittoria!”

Non solo, secondo alcuni sondaggi tra gli utenti dei social, come quello riportato dall’account gf.isola.news, proprio Ignazio risulterebbe salvo, con solo il 20% delle preferenze. Secondo gli utenti il candidato per l’eliminazione sarebbe Roberto con il 48% dei voti, seguito da Andrea Cerioli con il 32%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Isola News💎🌴 (@gf.isola.news)

L’Isola dei Famosi 2021: 18° puntata: Super ospite in arrivo!

La puntata tanto attesa prenderà il via dopo Striscia La Notizia, intorno alle 21.20 su Canale 5 o in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.

In studio come sempre oltre ai tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini fresca di compleanno, saranno presenti anche i più amati ex concorrenti già eliminati.

In studio arriverà uno dei naufraghi più contestati ma nello stesso temòo amati di questa edizione: l’attore Gilles Rocca farà per la prima volta il suo ingresso in studio. Affronterà critiche o apprezzamenti?

Giallo invece sulla presenza di Akash Kumar, che di recente ha fatto sapere tramite alcune Stories Ig che non avrebbe più preso parte alle puntate dell’Isola dei Famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Per scoprire cos’altro accadrà sintonizzatevi su Canale 5 e continuate a seguirci per altre anticipazioni e curiosità su L’Isola dei Famosi 2021!