Linus brutto incidente, volto insanguinato e tumefatto: scontro per le strade di Milano

Linus brutto incidente, volto insanguinato e tumefatto: scontro per le strade di...

Incidente per Linus, lo speaker di radio Deejay. La foto sui social col volto insanguinato e tumefatto preoccupa i fan. Ecco che cosa è accaduto

Pasquale di Molfetta in arte Linus, è tra gli speaker radiofonici più apprezzati dai radioascoltatori che quotidianamente si sintonizzano su Radio Deejay per godere della sua compagnia.

Dopo l’ultimo ricovero in ospedale a causa di un’odiosa ernia al disco, che lo tenne diverse settimane lontano dal suo programma in Radio, lo speaker è stato vittima tra le strade di Milano di un brutto incidente in bici.

La foto postata sui social dal collega Rosario Fiorello, mostra i danni dell’incidente sul volto del conduttore, la quale ha preoccupato i fan.

Le cause dell’incidente

Ad ‘annunciare’ l’incidente sui social il comico Rosario Fiorello il quale con un post su Twitter, ha raccontato e condiviso con i fan quanto accaduto.

Secondo quanto rivelato dal post, Linus, è stato vittima di una brutta caduta in bici dovuta allo scontro del mezzo a due ruote con la radice di un albero tra le vie di Milano:

‘Anche a Milano gli alberi hanno radici esposte… Ahia….’

Il post è accompagnato dall’ironico hashtag, portante ‘Ad una certa età bisogna stare a casa’, che ha scatenato l’ilarità dei follower.

La foto post-incidente preoccupa i fan

La battuta di Rosario Fiorello, accompagna una foto in cui Linus mostra il suo volto provato dall’incidente, il quale ha preoccupato non poco i fan.

Fortunatamente nulla di grave, solo un grande spavento e viso dolorante a causa dello schianto.

I fan si sono divisi tra chi augura allo speaker di rimettersi presto in forma e chi invece fa dell’ironia, ricordando al comico siciliano che anche lui ha più o meno la stessa età di Linus.

Ecco lo scatto pubblicato da Fiorello, che ritrae il presentatore radiofonico dopo la caduta in bici: