Lino Banfi è più legato che mai alla moglie Lucia Zagaria, sua compagna di vita da quando erano due ragazzini a Canosa di Puglia.

Oggi prova a separarli la terribile malattia della donna, l’Alzheimer che rischia di farle dimenticare gli splendidi anni d’amore vissuti.

In una recente intervista, l’attore pugliese si è aperto riguardo la malattia della moglie e ha confessato una delle frasi più belle che lei gli abbia mai detto.

Lino Banfiha conosciuto Lucia Zagaria quando erano due ragazzini di Canosa di Puglia. Lei era parrucchiera, mentre lui un aspirante attore. La coppia è stata fidanzata a distanza, quando lui era a Milano per lavoro e le scriveva sempre lettere d’amore.

Poi hanno fatto la tradizionale fuitina, dopo di che si sono sposati nel 1962.

La coppia ha poi avuto due figli, Walter Zagaria e Rosanna Banfi, ai quali entrambi sono immensamente legati.

Nel corso di una recente intervista a Oggi è un altro giorno, Lino Banfi ha parlato della malattia della moglie, il cui solo pensiero lo devasta, l’Alzheimer.

Si tratta di una patologia invalidante che rischia di farle perdere irreversibilmente la memoria.

L’attore pugliese ha poi ricordato una delle frasi più belle che la moglie gli abbia mai detto:

“Stavo per accettare il posto fisso offerto da un senatore amico di mio padre. Mia moglie, stupendamente innamorata, mi disse: ‘Devi andare per forza domani a questo colloquio? Noi i debiti ce li avremo sempre, continua a fare il tuo lavoro di attore, non mi va di avere un marito triste.”