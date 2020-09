L’allerta urgente è stata diramata da LIDL per un prodotto a rischio concreto d’incendio. Ecco prodotto interessato e numero da contattare.

Nel comunicato della nota catena commerciale LIDL viene specificato il modello del prodotto venduto che risulta a rischio d’incendio a causa di un difetto. Ecco cosa fare se lo si è acquistato.

La nota di LIDL sul prodotto difettoso: marca e modello

Un urgente allerta di ritiro di prodotto difettoso è stata diramata nelle scorse ore dalla nota catena commerciale LIDL.

Ad essere oggetto della nota è un elettrodomestico di uso comune, potenzialmente acquistato da moltissime persone.

Si tratta infatti di un aspirapolvere prodotto dall’azienda Hoyer HandelGmbH per il marchio Silvercrest.



Il prodotto in questione è l’Aspirapolvere 2 in 1 SHAZ 22.2 D5 rimasto in vendita dal 17 settembre ad oggi.

Come capire con facilità se lo si è acquistato? LIDL per agevolare l’identificazione ha diffuso il codice del prodotto che è il seguente:

IAN 339791_1910.

Rischio d’incendio: cosa fare se lo abbiamo acquistato

E’ stata proprio la casa produttrice a comunicare a LIDL il difetto dell’elettrodomestico e chiederne il ritiro come si legge anche su Ricetta Sprint. Il motivo sarebbe un rischio reale di incendio dato da un difetto alla batteria precisamente nel procedimento di ricarica.

L’azienda invita caldamente quanti abbiano acquistato l’aspirapolvere a non utilizzarlo e a procedere con la restituzione immediata.

Sarà ovviamente possibile ricevere il rimborso per l’acquisto o la sostituzione con un altro prodotto.

Non sarà necessario presentare lo scontrino data la situazione di estrema urgenza, ma per ottenere la sostituzione con un diverso prodotto andrà pagata la differenza sul prezzo d’acquisto.

LIDL per venire incontro ai propri clienti ha messo a disposizione un numero verde dedicato alle informazioni su tale ritiro.

Proprio gli operatori di LIDL Italia risponderanno allo 800.480048 e daranno tutte le informazioni necessarie.

La ditta produttrice Hoyer HandelGmbH conferma che tutti gli altri prodotti non presentano difetti e risultano sicuri.