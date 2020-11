Ricordi Lidia di Amici? Oggi è totalmente diversa: ecco che fine ha fatto la cantante

L’abbiamo conosciuta nella seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. Lidia Cocciolo ha incantato tutti con il suo sorriso. Ecco cosa fa oggi.

Lidia Cocciolo partecipò alla seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. Al tempo gareggiò con nomi che ancora sono ben impressi nella mente del pubblico del talent show.

Al tempo, infatti, nella scuola c’erano Anbeta Toromani, Timothy Snell e Giulia Ottonello.

Da allora Lidia Cocciolo ha mosso tanti passi nel mondo della televisione. Sapete oggi cosa fa? Lo scopriamo di seguito.

Lidia Cocciolo, l’esperienza ad Amici

Ci troviamo nell’edizione 2002/200, quando conosciamo Lidia entra a far parte della scuola di Amici come cantante.

Si posizionerà quarta al serale, seguita al terzo posto da Timothy Snell, al secondo da Anbeta Toromani e da Giulia Ottonello al primo posto.

Entrò nella scuola come cantante, anche se era una autodidatta: il papà era un ex vincitore dello Zecchino d’Oro. Lidia non aveva mai studiato canto, anzi: per mantenersi lavorava nel ristorante dei suoi genitori.

Dopo un breve periodo in cui ha abbandonato i suoi bellissimi ricci come si vede da questa foto, Lidia ha di nuovo ritrovato la sua ‘naturale dimensione’. Sono passati tanti anni dalla sua partecipazione al programma di Amici, ma cosa fa oggi?

Cosa fa oggi Lidia Cocciolo?

Dopo la sua partecipazione ad Amici, Lidia inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

La giovane, infatti, prende parte a diversi spot pubblicitari ma anche a fiction, in quanto si cimenta anche nella recitazione. Nel frattempo Lidia ha realizzato anche un bellissimo sogno: quello di diventare mamma.

Dai musical in teatro, poi, è riuscita ad arrivare anche al cinema. Partecipa, infatti, al film di Giovanni Veronesi L’ultima ruota del carro. La vediamo anche in vari spot pubblicitari come quello della Nutella, quello di Fastweb con George Clooney, fino poi ad arrivare alla Lines nel 2014.

Ha preso anche parte a diverse fiction. Tra queste possiamo citare: Don Matteo 7, Non smettere di sognare, Distretto di Polizia 9 e Braccialetti Rossi, dove ha recitato nella parte della radiologa.