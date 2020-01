Licia Nunez, chi è l’attrice al GF vip 4: carriera, vita privata e fidanzata

Chi è Licia Nunez, l’attrice tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini

Scopriamo tutti i segreti di Licia Nunez, dagli inizi della sua carriera fino alla partecipazione al Grande Fratello vip 4, dalla sua relazione con Imma Battaglia fino a quella attuale.

Chi è Licia Nunez

Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatolo, nasce a Barletta, l’1 marzo del 1980. Inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo italiano lavorando come modella, fino a quando nel 2000 non intraprende la strada della recitazione.

Esordisce nel 2003 con un ruolo nel film ‘Alla fine della notte’ di Salvatore Piscicelli, e in seguito, dopo altre esperienze cinematografiche, prende parte a soap opere di successo come ‘Incantesimo’ e ‘Vivere’ e a serie tv come ‘Le tre rose di Eva’, ‘L’ultimo rigore 2’ e ‘Una vita in regalo’.

Oltre che al cinema e alle fiction televisive, si dedica anche ai programmi tv come Eurogol, Notti mondiali e Vivere da campioni. Partecipa, inoltre, alla quinta edizione del reality show di Rai Uno ‘Ballando con le stelle’ in coppia con il ballerino professionista Dmitry (Dima) Pakhomov.

Nel 2020 partecipa come concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire dal 7 gennaio.

Vita privata e curiosità

Licia Nunez è sempre stata un’attrice molto riservata nei riguardi della sua vita privata. Per questo motivo, non si hanno molte notizie sul suo passato e sulle sue relazioni sentimentali.

Sappiamo che ha avuto una relazione con Imma Battaglia, attivista e politica italiana, leader del movimento LGBT in Italia, dal 2003 al 2009. Attualmente sembrerebbe essere single.

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4 servirà anche per entrare all’interno della vita privata della donna, che, in base al format, il pubblico avrà sicuramente modo di approfondire nel corso delle puntate del reality show.