Libia, l’annuncio di Haftar: “Sono alla guida di tutto il Paese”

Il generale Haftar, nonostante il momento di grande crisi e tensione in tutto il mondo, lancia il suo annuncio e dichiara di essere ufficialmente alla guida della Libia.

La Libia è nelle mani del generale Khalifa Haftar? Il suo annuncio di autoproclamazione come leader del Paese ha sconcertato tutti quanti. Ecco cosa è accaduto.

Haftar si autoproclama leader del Paese

Lo sconcertante annuncio è stato fatto in diretta all’emittente televisiva Al-Hadath. Durante il suo intervento si è autoproclamato leader del Paese e ha promesso di continuare la sua battaglia contro Tripoli.

L’accordo di Skhirat del 2015, secondo il leader, si può definire oramai nullo. Le sue parole hanno affermato:

“Il mio esercito nazionale libico è orgoglioso di ricevere questo mandato e svolgere un compito storico. noi accettiamo il mandato della volontà popolare e la fine dell’accordo di skhirat”

Ci sono alcuni punti che non sono ancora chiari, come affermano i media mondiali, in particolare quelli che riguardano il Parlamento di Tobruk – se abbia o meno avvallato l’annuncio del leader Haftar.

Tripoli e la sua reazione all’annuncio

La reazione di Tripoli è stata evidenziata dal consigliere del Governo di accordo nazionale Ali Abdallah, che non ha confermato ma bensì respinto tutte le parole del leader:

“ancora una volta mostra le sue intenzioni autoritarie. non cerca più di nascondere il suo disprezzo per una soluzione politica e per la democrazia in libia. il suo discorso è quello di un uomo disperato e sconfitto”

In queste ore la tensione nel Paese aumenta, dopo le parole del leader e la previsione di quello che potrà accadere nel futuro.