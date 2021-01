Fontana ha annunciato che Letizia Moratti sarà vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Con Letizia Moratti, arrivano nella giunta regionale anche Locatelli e Guidesi, due deputati della Lega.

Nessun incarico per Gallera

Nella Regione Lombardia arriva Letizia Moratti che avrà l’incarico di vicepresidente ed assessore al Welfare. Con lei, in giunta, arrivano altri due volti nuovi. Si tratta di Locatelli e Guidesi, due deputati leghisti.

Lo ha annunciato Attilio Fontana il quale ha precisato anche che, per Giulio Gallera, al momento, non è previsto alcun incarico. Le parole del Governatore sono state riportate da Ansa:

“Giulio Gallera ha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l’avvicendamento”.

Fontana ha poi continuato dicendo che, con la nuova giunta, l’obiettivo è quello di poter riportare la Lombardia in prima linea. L’intento è quello di poter pensare finalmente ad una ripresa e far tornare la Regione ad essere un punto di riferimento economico in tutta Europa.

Del resto la Regione, al momento, sta attraversando un momento di difficoltà. Forse il più difficile dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fontana ci ha tenuto anche a ringraziare tutti coloro che, negli ultimi tre anni, hanno lavorato con lui.

Il braccio destro di Fontana

Mentre Letizia Moratti sarà il braccio destro di Fontana, gli altri due nuovi membri avranno altre funzioni. Saranno dati i dettagli di tutte le deleghe domani, sabato 9 gennaio, in occasione di una conferenza stampa.

La Moratti ha 71 anni e ha ricoperto diverse cariche nel corso della sua carriera. E’ stata, infatti, ministra dell’Istruzione ed ex Sindaco di Milano. Per la Regione Lombardia sarà assessore al Welfare al posto di Giulio Gallera, nonché vice presidente della Regione.