Avete mai visto la figlia di Leonardo Pieraccioni? Tale e quale a mamma Laura Torrisi

Leonardo Pieraccioni, il bravissimo attore toscano, decide di mostrare la figlia sui social. Il suo volto uguale a quello di mamma Laura Torrisi

Il bravissimo attore toscano Leonardo Pieraccioni è finito sulla bocca del gossip. Questa volta a far parlare del regista è proprio una foto pubblicata sui social della figlia Martina.

Leonardo Pieraccioni mostra la figlia Martina

Il regista e attore toscano ha deciso finalmente di mostrare il volto della figlia Martina sui social. L’attore italiano infatti ha mostrato per la prima volta la bellissima figlia Martina sui social. La piccola che oggi ha solo 9 anni, è nata dalla relazione con la bellissima Laura Torrisi.

Leonardo infatti si scatta insieme alla sua piccola Martina una foto dove, con il viso sul tavolo di vetro si immortalano in questo simpatico scatto che lui definisce “scatto artistico”

Pieraccioni e la figlia Martina sui social

L’attore toscano ha finalmente rivelato ai fan il volto della piccola Martina, la figlia nata dalla relazione con Laura Torrisi. Ma in molti non hanno potuto non notare l’inevitabile e sconcertante somiglianza alla mamma Laura. La piccola sui social infatti si è presentata con i suoi bellissimi capelli castano scura e labbra pronunciate, e Martina fai impazzire i milioni di followers sui social del suo papà.

Moltissimi stati i commenti e like ricevuti per la foto postata sui social in cui in tanti hanno sottolineato la bellezza della piccola Martina di soli 9 anni.

Tantissimi i fan che hanno notato l’incredibile somiglianza alla mamma Laura e tanti apprezzamenti che hanno riempito di complimenti la piccola Martina.