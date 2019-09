Lenticchie: ecco tutti i benefici che hanno sulla salute

Le lenticchie hanno molto da offrire. Sono a basso contenuto di grassi, estremamente ricche di nutrienti e generalmente abbastanza convenienti da acquistare.

Scopriamo, dunque, tutti i benefici che le lenticchie hanno sulla salute.

Sono ricche di polifenoli

I polifenoli sono composti attivi che combattono contro gli agenti nocivi nel corpo, dai raggi ultravioletti e dalle radiazioni alle malattie cardiache e al cancro.

Le lenticchie sono un ottimo modo per ottenere la correzione del polifenolo (hanno più di altri legumi piselli e ceci) e sono state collegate a benefici per la salute, tra cui la salute cardiovascolare e la prevenzione del diabete.

Sono piene di proteine

Buone notizie, vegani: una tazza di lenticchie cotte contiene 18 grammi di proteine. Dovresti mangiare un’intera lattina di ceci per ottenere gran parte dei nutrienti. (suggerimento: cerca di mangiarne tra 50 e 75 grammi al giorno).

Sono una buona fonte di ferro

Una tazza di lenticchie ha anche 6,6 milligrammi di ferro, che è circa un terzo di quello che ti serve per l’intera giornata. Il ferro è estremamente importante per mantenere il pompaggio di ossigeno in tutto il corpo. Se non ne hai abbastanza, il flusso sanguigno rallenta.

Fonte di fibre

Una tazza di lenticchie ne contiene 15,6 grammi, che in realtà è quasi quattro volte tanto quanto una tazza di cavolo crudo.

Le lenticchie fanno bene alle ossa

Per quanto riguarda la salute delle ossa, i prodotti lattiero-caseari tendono a essere preferiti, ma anche le lenticchie sono un’ottima opzione con 38 grammi di calcio per tazza.

Sono una buona fonte di acido folico

L’acido folico è un nutriente importante, particolarmente importante durante la gravidanza. Non ottenerne abbastanza può portare a gravi difetti alla nascita.

E anche se la gravidanza non è nella tua mente, l’acido folico supporta una crescita sana dei capelli e può ridurre il rischio di malattie cardiache e ictus.

Gli scienziati hanno scoperto che le lenticchie sono un’ottima fonte dietetica ben assorbita di acido folico, in particolare per le donne in gravidanza o che sperano di rimanere presto incinte.

Sono ricche di magnesio

Se hai difficoltà a dormire, sei stressato o sovraccarico di lavoro, il tuo corpo potrebbe trarre beneficio dal consumo regolare di magnesio e le lenticchie possono essere un’ottima fonte a 71 mg per tazza di lenticchie cotte.