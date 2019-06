Legittima difesa, tabaccaio di Ivrea uccide ladro durante la notte

Legittima difesa per il tabaccaio di Ivrea che ha ucciso un ladro? E’ accaduto durante la notte e ora si valuta l’applicazione della nuova legge

Un nuovo caso di legittima difesa in provincia di Ivrea, dove un tabaccaio si è visto costretto a sparare al ladro che stava irrompendo nel suo negozio.

Tabaccaio di Ivrea spara al ladro che tenta una rapina

Siamo a Pavone Canavese, provincia di Ivrea, dove nella notte un tabaccaio ha dovuto fare un gesto che forse mai nella vita avrebbe pensato di dover affrontare.

Tre persone di origini moldave hanno provato ad assalire il suo locale, per rapinarlo: l’uomo, che abita sopra il negozio, quando si è accorto dei rumori è uscito con la pistola in pugno e ha iniziato a sparare – uccidendo no dei ladri.

I due complici della vittima sono riusciti a scappare e sono in corso le ricerche per trovarli il prima possibile.

Il titolare della tabaccheria è stato ascoltato in Procura e, per ora, non è stato preso alcun provvedimento in merito. Come si evince da La Stampa sembra però che l’uomo sia stato indagato per eccesso colposo – ancora da confermare.

La nuova legge potrebbe infatti essere applicata su questo caso, a seguito delle indagini della Polizia in merito alla sparatoria avvenuta di notte – alle 3.