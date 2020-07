Le scarpe della Lidl: oggetto del desiderio dell’estate 2020

Lidl ha lanciato una linea di streetwear di cui fanno parte anche delle scarpe da ginnastica che rischiano di diventare l’oggetto del desiderio del 2020.

La Lidl ha fatto sapere che le scarpe e l’intera linea streetwear, non saranno commercializzati in Italia.

Disponibili soltanto in alcuni paesi

Grazie al rimbalzo sui social network, le scarpe della Lidl sono diventate molto desiderate dagli utenti. Le foto hanno fatto il giro dei social con ciabatte, t-shirt e calzini low cost, sembra che tutti vogliano vestirsi con il logo del discount. Soprattutto perché i capi e le calzature sono disponibili per l’acquisto soltanto in alcuni paesi europei.

In Italia, la catena di discount ha fatto sapere in una nota che non prevede la vendita dello streetwear e, per questo, molti utenti ne sono rimasti delusi. Tanto che in molti hanno deciso di rivolgersi alla rete per acquistare i capi dall’estero.

Il folle rincaro online

Vendute in negozio al prezzo di circa 13 euro, online arrivano a costare anche 200 euro. In alcuni siti specializzati, infatti, sono apparse anche delle aste dedicate esclusivamente ai prodotti a marchio Lidl spesso con rincari molto elevati.

Probabilmente è una delle nuove follie estive governata dal potere dei social. Un fenomeno virale che psicologi e sociologi faticano a spiegare. Come giustificare il fatto che tante persone dall’estero stiano cercando di acquistare delle scarpe da discount ad un prezzo maggiorato? Non è difficile imbattersi nelle scarpe maggiorate del 6000%. La qualità, poi, sicuramente non sarà eccelsa. Eppure, sono diventate un must have e le vogliono tutti.