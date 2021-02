Scopriamo tutto sul nuovo giallo comedy di Rai diretto da Luca Miniero, con protagoniste Luisa Ranieri e Lunetta Savino.

Le indagini di Lolita Lobosco è la nuova fiction di Rai 1, tratta dai romanzi della scrittrice pugliese Gabriella Genisi.

Il prodotto è un giallo comedy diretto da Luca Miniero, che andrà in onda in tv a partire dal 21 febbraio 2021, in quattro prime serate.

La fiction avrà come protagonista Luisa Ranieri, che impersonerà proprio il vicequestore Lolita Lobosco, detta Lola.

La trama de Le indagini di Lolita Lobosco

Lolita Lobosco viveva al nord da anni prima di decidere di fare ritorno nella sua città natale al sud Italia.

Lì, in quanto vicequestore, si metterà a capo di una squadra formata da soli uomini.

A quel punto, la situazione non si metterà affatto bene: le difficoltà si noteranno sin da subito.

L’avvenenza di Lolita, che la rende desiderata dagli uomini e malvista dalle donne, non la aiuterà affatto.

Lolita è convinta nel combattere crimini e corruzione, ma si ritroverà ad affrontare anche un’altra importante battaglia.

Si tratta di quella interiore, legata ai suoi sentimenti.

Lolita, infatti, non ha mai vissuto l’amore vero a causa di alcuni blocchi.

I traumi in questione sono provocati da un dettaglio che arriva direttamente dal suo passato e che è correlato alla sua famiglia.

Il cast della nuova fiction di Rai

La fiction vanta un cast di grande rilievo.

Oltre a Luisa Ranieri, tra i protagonisti compaiono Jacopo Cullin e Giovanni Ludeno, che interpretano i due attendenti, Forte ed Esposito.

Troviamo poi l’ingombrante mamma Nunzia, i cui panni sono vestiti dall’amatissima Lunetta Savino.

Il progetto della fiction è stato fortemente voluto dall’attore e marito di Luisa Ranieri, Luca Zingaretti.

Assieme al produttore, Angelo Barbagallo, ha voluto trasporre sul piccolo schermo la storia creata dalla penna di Gabriella Genisi.

La fiction è stata girata perlopiù in Puglia, in particolare a Bari e Monopoli.