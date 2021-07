Le Donatella, incidente per Giulia Provvedi: cade con la birra in mano...

La cantante del duo Le Donatella è stata vittima di un incidente mentre registrava un video da pubblicare su Instagram: ecco cosa è successo.

Una terribile caduta che ha lasciato a bocca aperta l’intero web: vediamo il filmato dell’incidente.

Giulia Provvedi , l’incidente

La sorella gemella di Silvia Provvedi, è stata la protagonista nelle ultime ore di un triste episodio.

Giulia, mentre correva in spiaggia con una bottiglia di birra in mano, è caduta e ha sbattuto il dentro contro il vetro della bibita.

L’incidente è stato ripreso da sua sorella, all’inizio sembra una vicenda molto divertente, ma dopo l’impatto a Giulia si è rotto uno dei denti incisivi.

Il filmato è stato condiviso nel loro profilo ufficiale di Instagram delle due sorelle.

Anche se è stato un episodio davvero spiacevole, le due l’hanno presa con ironia.

Infatti sotto la clip hanno scritto:

“La mia situazione sentimentale del 2021 in un video.”

Nei commenti tantissime persone hanno rivelato di aver riso a crepapelle.

Giulia anche questa volta ha voluto mostrare il lato comico della situazione, un modo per sdrammatizzare e rassicurare tutti i fan.

Giulia e Silvia: il loro rapporto

Come tutti sappiamo, le due sono davvero molto unite, soprattutto in questo periodo difficile per Silvia.

La maggior parte del tempo Giulia lo trascorre con sua sorelle e la sua amata nipotina Nicole.

La piccola è sempre presente in ogni video de Le Donatella, è già diventata una star del web.

Lei è nata dall’amore tra Silvia e il noto imprenditore Giorgio De Stefano.

Purtroppo l’uomo in questo momento si trova in carcere con l’accusa di associazione mafiosa.

Il 24 giugno 2020 è arrivata la notizia dell’arresto di De Stefano, proprio qualche giorno prima della nascita di Nicole.

La compagna Silvia ha dichiarato di credere nell’innocenza del padre di sua figlia.

