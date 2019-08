Secondo i massimi esperti in termini di sostenibilità, le auto elettriche saranno il futuro. Ma siamo davvero così sicuri che questo tipo di veicoli siano in realtà così ecologici e sicuri?

Le auto elettriche sono considerati come i migliori mezzi ecologici, rispettosi dell’ambiente e a zero impatto. Ma molti sono gli studi che ci dicono che in realtà per stabilire i livelli di ecologia di questi veicoli, dobbiamo partire dall’inizio del ciclo produttivo. Ne avevamo già parlato quando si era affrontato il tema dei monopattini elettrici.

Auto elettriche,emissioni di CO2 dalla produzione alla demolizione:

Se analizziamo il ciclo di vita nella sua interezza, un veicolo medio elettrico emette tra 20 e 45 tonnellate di CO2 Solo per produrr le batterie, si consumano dalle 7 alle 15 tonnellate e 22 tonnellate di CO2 per il propulsore e circa 6 tonnellate per la costruzione del veicolo. Se parliamo di un’auto ibrida moderna con motore termico a benzina di pari categorie, si emettono tra le 35 e le 40 tonnellate di CO2. Per produrre 40 tonnellate di CO2, dovremo consumare 14 000 litri di benzina o 12 500 litri di diesel.

La corrente dovrebbe essere prodotta da fonti rinnovabili:

Le auto elettriche ovviamente funzionano solo se ricaricate, ma ci siamo mai chiesti come viene prodotta la corrente? Le principali fonti per la produzione di corrente sono il carbone e le centrali atomiche. Non potremo definire questi veicoli ecologici, finchè non caricheremo le auto elettriche con fonti rinnovabili. Inoltre è bene ricordare che con le attuali strutture, non è fattibile avere una mobilità totalmente elettrica, perché non sarebbe supportabile.

Altre questioni:

un altro problema sentito, riguarda lo smaltimento delle batterie. Farlo nel modo opportuno è considerato come la base della mobilità elettrica. I processi per farlo nella migliore maniera, sono ancora in fase di studio e sviluppo avanzato.

Un’auto elettrica non emette smog elettrico. Non produce radiazioni elettromagnetiche verso l’esterno o l’interno, questa voce è del tutto infondata.