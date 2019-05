Le 7 cose che dovresti sapere prima di ordinare le insalate di McDonald’s

Potresti pensare che comprare l’insalata dalla famosa catena di fast-food sia una scelta più salutare, ma forse è meglio che ordini qualcos’altro dal menu…

Le insalate di McDonald’s possono contenere un parassita pericoloso

A luglio 2018, un’epidemia di malattie alimentari è stata collegata alle insalate di McDonald’s.

Più di 500 persone in 15 stati – principalmente nel Midwest degli Stati Uniti – si sono ammalate di ciclosporia e alcune sono stati ricoverati in ospedale, secondo i Centers for Disease Control and Prevention.

La condizione è causata da un parassita microscopico che può causare dolori allo stomaco, nausea e diarrea.

In risposta a tutto ciò, McDonald’s smise di vendere insalate in 3.000 dei suoi negozi temporaneamente, rilasciando questa dichiarazione: “Per un eccesso di cautela, abbiamo volontariamente smesso di vendere insalate nei ristoranti interessati fino a quando non potremo passare a un altro fornitore di lattuga“.

Le insalate di McDonald’s possono essere bombe al sale

Le insalate di McDonald’s possono anche avere anche un alto contenuto di sodio.

Perché? Il pollo è molto stagionato. Oltre a ciò, diverse insalate includono anche la pancetta nonché tanto formaggio. “Tutto ciò insieme si somma da una prospettiva calorica ma anche dal punto di vista del sale“, afferma Brissette.

L’insalata Bacon Ranch con pollo croccante al latticello, ad esempio, contiene 1.120 milligrammi di sodio, quasi la metà della dose giornaliera raccomandata.

Le insalate di McDonald’s non sono necessariamente l’opzione a più basso contenuto calorico

Potresti pensare di risparmiare un sacco di calorie rinunciando a un hamburger da McDonald’s, ma non è sempre vero.

L’insalata di pollo croccante del Southwest Buttermilk racchiude 520 calorie, con 25 grammi di grasso.

In confronto, un Quarter Pounder con Formaggio contiene 530 calorie e 28 grammi di grassi.

“È sorprendente per le persone pensino che un cheeseburger possa essere effettivamente meno calorico”, afferma Christy Brissette, fondatrice e presidente di 80Twenty Nutrition. Ciò si spiega perché il pollo è fritto.

Le insalate di McDonald’s possono contenere più carboidrati di quanto si pensi