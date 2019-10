Lavoro “rosa”: quattro settimane senza essere pagate

Donne e lavoro: un mese senza essere retribuite, ecco la differenza salariale di genere a parità di impiego

Focus lavoro: in Italia le donne lavorano gratuitamente per 4 settimane rispetto ai colleghi uomini.

Le statistiche parlano chiaro: le donne guadagnano l’8,4% in meno a parità di mansioni rispetto al sesso “forte”.

Inoltre, un dato preoccupante è il seguente: una donna su due non lavora.

Donne e lavoro: panoramica scenario Italia-UE

Rispetto al resto dell’UE le donne con due figli lavorano di più delle italiane senza figli: a rivelarlo sono i ricercatori della Fondazione Openpolis.

Il 52% delle italiane lavora e lo scostamento tra il tasso di occupazione maschile e femminile ammonta a 19 punti.

Inoltre, le donne italiane guadagnano ben l’8,4% in meno dei lavoratori uomini.

Donne e lavoro: il Belpaese come il Messico

L’Italia è sì un paese industrializzato e ad alto reddito, con tantissime potenzialità e risorse, ma il gap tra lavoratori uomini e lavoratrici donne in posizioni apicali è davvero enorme.

E, i salari? Bassissimi, specie se rapportati con quelli dei colleghi e delle colleghe dell’UE. Per questo, il Global Wage Report ha paragonato il caso italiano a quello messicano.

Donne e lavoro: le possibili motivazioni alla base del gap?

Quali sono le possibili motivazioni alla base del gap? Le donne preferiscono la famiglia, le relazioni, la casa e la famiglia, mentre gli uomini ambiscono al potere, alla carriera ed ai soldi.

Svolgere il ruolo di manager assorbe tantissimo tempo in una giornata lavorativa, per questo molte donne con figli rifiutano un posto apicale, in quanto non sono disposte a rinunciare ai rapporti sociali e familiari.

Inoltre, come fattore discriminante pesa il modello di lavoro maschilista.

Sui profili professionali intercorre un divario di genere: le donne preferiscono le materie creative ed umanistiche, gli uomini prediligono le materie tecnico-scientifiche.