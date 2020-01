Laura Torrisi, lo straziante lutto: il ricordo struggente sui social commuove i fan

Laura Torrisi, lo straziante lutto. Il ricordo dell’ex concorrente di Amici Celebrities, sui social commuove i fan

Laura Torrisi, è una delle attrici italiane più amate dal pubblico italiano.

Nota non solo per aver partecipato a numerose pellicole cinematografiche e fiction, ma anche per essere stata la compagna di Leonardo Pieraccioni e una delle concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities.

Poche ore fa l’attrice di ‘Una moglie bellissima’ ha commosso i fan con il suo ultimo post sui social, dedicato ad una persona molto importante della sua vita, un collega e un grande amico, purtroppo scomparsa dopo essersi tolto la vita all’età di soli 53 anni. Scopriamo di più.

Laura Torrisi straziata dal lutto: ‘Un anno senza te’

Un breve ma intenso post dedicato ad un grande professionista ma anche un grande amico, Teodosio Losito, da molti considerato come ‘il mago della fiction’, scomparso circa un anno fa, precisamente lo scorso 8 Gennaio 2019, morto suicida nella sua abitazione.

Dalla sua prodigiosa penna sono nati tanti capolavori come Il bello delle donne e l’Onore e il Rispetto, fiction molto amate ancora oggi(l’articolo continua dopo la foto).

Il post sui social commuove i fan

Ad un anno dalla sua scomparsa l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha voluto postare in sua memoria un breve corto realizzato da alcuni fan, in cui si mostra lei mentre interpreta i diversi personaggi nati dalla ‘magica penna’ di Teodosio Losito scrivendo:

‘Un anno senza te. Molti di questi ruoli non sarebbero esistiti senza la tua arte e la tua penna’

poi Laura Torrisi aggiunge e conclude:

‘Resterai sempre nel mio cuore’

Ecco il post che ha commosso i suoi fan dell’attrice su Instagram: