L’Ex tentatrice di Temptation Island manda in tilt i social. La tuta cede e mostra troppo. L’incidente bollente stuzzica i fan.

La seducente Laura Cremaschi, è tra le showgirl più apprezzate e seguite dal pubblico italiano, al quale è nota per essere stata una delle tentatrici del celebre Reality Mediaset, e per aver collaborato al fianco di Paolo Bonolis nelle vesti di Bonas, ad Avanti un altro.

Molto seguita su Instagram, dove vanta oltre 995mila followers, ama sedurre il pubblico maschile con scatti molto sensuali.

Proprio poche ore fa, ha letteralmente mandato in visibilio i fan dopo aver pubblicato una foto dalle sfumature bollenti.

Scopriamo tutti i dettagli.

La tutina esplode sul davanti

Sogno proibito di moltissimi utenti, Laura Cremaschi ha colto ancora una volta nel segno, rappresentando una delle fantasie erotiche più gettonate.

Quale uomo non ama le divise indossate da una donna? Ebbene, l’ex tentatrice, ha stuzzicato i suoi fan indossandone una da meccanico.

L’iconica tuta però non regge alle curve prosperose della bellissima ‘Bonas’ di Bergamo, che esplode tutta sul davanti mostrando a tutti le sue due bellezze.

Ad enfatizzare il tutto, il capo intimo in pizzo, che fa da perfetta cornice alle ‘gemelle’ dell’amata showgirl.

La foto manda in visibilio i followers

Con il suo scatto in divisa Laura Cremaschi ha conquistato in pochissime ore oltre 22mila Like e centinaia di commenti, ove il pubblico maschile ha omaggiato l’ex volto di Temptation Island con messaggi audaci e ironici dallo sfondo malizioso.

‘Gnocca e stupenda’ ha scritto un utente mettendo in risalto l’indiscutibile bellezza della Bonas di Avanti Un Altro, e ancora: ‘Che bella meccanica’ e poi: ‘Giusto in tempo, a febbraio mi scade la revisione’ si legge sotto la foto dai toni sensuali.

Lo Status sentimentale della showgirl bergamasca?

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo una lunga storia con l’ex marito di Sabrina Ferilli, Andrea Perone e il flirt con il figlio di Paolo Bonolis sarebbe single.

Laura Cremaschi alla ricerca di un nuovo amore? La Bonas non si è pronunciata in merito, staremo a vedere.