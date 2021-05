Laura Cremaschi scatto da infarto sui social: “Tra amore e lavoro scelgo.. “

Laura Cremaschi bomba di sensualità: leggings aderenti e lato B in primo piano, fan in in visibilio sui social: ‘Curve pericolose’.

Laura Cremaschi è uno dei volti più amati non solo sul piccolo schermo ma anche sui social, dove è ormai una vera e propria influencer, vantando oltre 1 milione di followers.

Classe 1987, è molto apprezzata dal pubblico di Avanti Un Altro, essendo uno dei volti iconici del Mini-mondo, quello della Regina del Web.

Molto attiva sui social poche ore ha ha lasciato tutti senza fiato con uno scatto molto sensuale. Ecco tutti i dettagli.

Le curve esplodono nei leggins troppo attillati, la Cremaschina fa il pieno di Like

La Bonas del celebre game show condotto da Paolo Bonolis, ama spesso provocare i suoi followers con scatti dai toni bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

In uno dei suoi ultimi post pubblicati sui social la Regina del Web di Avanti un altro, è apparsa in abbigliamento seppur da work-out, decisamente succinto.

Il micro top e i leggins attillatissimi mettono in evidenza le sue curve molto ‘pericolose’ come evidenziano alcuni utenti.

In particolare il Lato B in primo piano della modella bergamasca, ha stuzzicato le fantasie degli utenti i quali non si sono potuti esimere dall’elogiare la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura Cremaschi: ‘Tra l’amore e il lavoro scelgo…’

Attualmente all’apice del suo successo a livello professionale, Laura Cremaschi ha colpito il popolo di Instagram, condividendo un particolare aforisma di Lady Gaga, secondo il quale ‘alcune donne scelgono di seguire gli uomini, altre di seguire i loro sogni. Se sei indecisa su cosa scegliere ricorda che la carriera non si sveglierà mai e ti dirà che non ti ama più’.

Singolare anche l’aforisma che ha accompagnato il suddetto scatto ‘Se non credi di essere il migliore… non raggiungerai mai tutto ciò di cui sei capace’, due inviti quelli della Bonas, a credere in se stessi e nelle proprie capacità per raggiungere i propri obiettivi e puntare ‘alle stelle’, ma soprattutto a inseguire i propri sogni.

Tra l’amore e i sogni, pare dunque che la Cremaschina scelga se stessa, e la propria felicità e realizzazione.