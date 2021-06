Laura Cremaschi, ‘il bikini non contiene’ curve in bella mostra: la foto bollente

Laura Cremaschi, ‘il bikini non contiene’ curve in bella mostra: la foto...

Il bikini striminzito lascia poco all’immaginazione. Laura Cremaschi manda in tilt i social con le sue curve pericolose: ”Bellezza e perfezione allo stato puro”.

Una vera esplosione di sensualità e perfezione, Laura Cremaschi, la quale poche ore fa ha mandato nuovamente in tilt i social con sue curve mozzafiato.

Attivissima sui social, dove è seguita da oltre 1 milione di followers, il celebre volto del game show condotto da Paolo Bonolis ha condiviso un nuovo scatto tratto dalle sue meravigliose vacanze estive.

Laura Cremaschi stende tutti con la sua posa da ”centodiciotto”

Vacanze e relax per la Cremaschina Nazionale, la quale tra mare e montagna, negli ultimi giorni si è riservata qualche settimana di meritatissimo stop dal lavoro, dopo una stagione televisiva molto impegnativa.

Pur non essendo la prima volta che mostra le sue curve abbondanti sui social, ”Regina del Web” di Avanti un Altro, è una vera ”esplosione di bellezza e di luce” oltre che di sensualità, con la sua pelle perfetta baciata dal sole e le sue mani che delicatamente passano tra i capelli al vento.

Il bikini decisamente ”mini”, sembra quasi non reggere il peso del suo prorompente decollète, e valorizza il suo fisico statuario e le sue curve ”esagerate”, le quali prepotenti dominano perfino il paesaggio suggestivo alle sue spalle.

La foto fa il pieno di like: ”Spettacolare”

Dalla bellezza senza tempo, la 34enne di Bergamo ha conquistato in pochissimo tempo con il suo scatto in bianco e nero, oltre 16mila Like, destinati ad aumentare nel corso delle prossime ore.

”Una sirena”, ”una dea”, una ‘‘spettacolare e unica”, sono solo alcuni tra i messaggi con cui i followers hanno cercato di definire la sua ”bellezza allo stato puro”.

Laura Cremaschi, in ogni ”salsa”, è sempre stupenda!