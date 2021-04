Laura Chiatti irriconoscibile ‘troppo magra, sembri anoressica’: la foto social preoccupa i fan

La nota attrice ha pubblicato poche ore fa una foto che ha preoccupato i fan, i quali hanno notato una significativa perdita di peso: ‘Irriconoscibile’

Laura Chiatti è tra le attrici più seguite dal pubblico, in particolare sui social dove conta oltre 1,1 milioni di follower con i quali ama condividere la sua quotidianità privata e professionale.

Poche ore fa l’artista umbra, è ritornata sotto la luce dei riflettori per aver destato preoccupazione tra gli utenti che la seguono, i quali hanno notato un eccessivo dimagrimento che l’ha resa a loro detta ‘irriconoscibile’.

Come è noto, un pò di tempo fa, la Chiatti aveva rivelato di aver scoperto di essere risultata intollerante ad alcuni alimenti, motivo per il quale ha iniziato a seguire tempo fa un nuovo regime alimentare, che ha iniziato a farla dimagrire.

Al tempo l’attrice ci tenne a tranquillizzare i suoi fan, dichiarando di essere continuamente sotto controllo medico e di stare bene.

Laura Chiatti ‘troppo magra’

La 38enne di Castiglione del Lago, come già anticipato ha pubblicato un selfie nello specchio dove si mostra fasciata da un outfit total black molto aderente, il quale ha messo in evidenza le sue forme.

Laura Chiatti appare in gran forma, ma la foto ha letteralmente diviso il web. Molti fan infatti sono apparsi preoccupati, asserendo di vederla ‘esageratamente magra’ al punto da sembrare ‘anoressica’, e di preferirla com’era qualche tempo fa, con qualche chiletto in più.

Altri invece sono accorsi in sua difesa, soffermandosi sui suddetti commenti, dichiarando che ‘l’invidia’ in alcuni casi è ‘una brutta bestia’, vedendo in quel selfie una donna bellissima che sta bene con il suo corpo e la sua femminilità.

La reazione dell’attrice?

Molte fan sotto il post si stanno chiedendo quale sarà la reazione dell’artista umbra alla lettura di tutti questi riferimenti negativi alla sua forma fisica.

Qualche tempo fa, Laura Chiatti, che al tempo aveva iniziato da pochissimo il suo nuovo regime alimentare a causa delle intolleranze, che le fece perdere 4 chili in poco tempo, rispose a chi le aveva mosso critiche senza usare mezzi termini, chiedendo cautela nell’utilizzo di determinati termini, in segno di rispetto a chi combatte seriamente contro l’anoressia.

Al momento ancora alcun commento da parte dell’attrice. Staremo a vedere.