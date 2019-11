Chi sono Laura Chiatti e Marco Bocci? I due attori italiani, sposati dal 2014 e genitori di due bambini, Enea e Pablo

Scopriamo tutti i segreti di Laura Chiatti e di Marco Bocci, la coppia di attori unita sentimentalmente.

Chi è Laura Chiatti

Nasce a Castiglione del Lago, il 15 luglio del 1982. Inizialmente appassionata di canto, partecipa nel 1994 alla trasmissione Karaoke, condotta da Fiorello, dopo di che incide due dischi in inglese. Nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager.

Nel 2000 debutta come attrice nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole. Successivamente, è nel cast di Compagni di scuola con Massimo Lopez, Carabinieri, Diritto di difesa, Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu e Incantesimo 7.

Al cinema recita in Mai + come prima di Giacomo Campiotti, in Passo a due, in L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino, in A casa nostra di Francesca Comencini, in Ho voglia di te di Luis Prieto, in Il mattino ha l’oro in bocca.

A questi seguono Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore, Il caso dell’infedele Klara, regia di Roberto Faenza, Gli amici del bar Margherita, regia di Pupi Avati; Iago, regia di Volfango De Biasi.

Nel 2010 recita nel film di Carlo Verdone, Io, loro e Lara, e appare nel film Somewhere, della regista statunitense Sofia Coppola. L’11 gennaio 2013 debutta come conduttrice televisiva nel varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi.

Nel 2014 recita nella serie tv Braccialetti rossi, mentre nel 2015 è nel cast del film Il professor Cenerentolo. Nel 2017 entra nel cast di 1993, serie televisiva incentrata su Tangentopoli.

Nel 2019 viene scelta come testimonial del profumo Forever di Laura Biagiotti.

Chi è Marco Bocci

Nasce a Marsciano, il 4 agosto del 1978. Inizia la sua carriera come attore di teatro, dove esordisce nel 2000.

Si diploma presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta”, dopo di che entra nel cast di numerosi film e fiction italiane, tra cui I cavalieri che fecero l’impresa (2001), Los Borgia (2006), Cuori rubati (2002), Incantesimo 8 (2005-2006), le miniserie tv Graffio di tigre e Caterina e le sue figlie 2, entrambe del 2007.

A queste seguono Ho sposato uno sbirro (2008), Romanzo criminale – La serie (2008), Squadra antimafia – Palermo oggi, Le mille e una notte – Aladino e Sherazade.

Nel 2014 recita nel film per il cinema Scusate se esisto!, accanto a Paola Cortellesi e Raoul Bova. L’anno successivo è uno dei protagonisti della pellicola Italo, il film, tratto da una storia vera

Dal 2016 Bocci è protagonista della serie Solo, dove interpreta l’agente sotto copertura Solo. Nella primavera del 2018 è giudice ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Nel 2019 è in tour in giro per l’Italia con la presentazione del suo libro, “A Tor Bella Monaca non piove mai“.

Figli, rapporto, curiosità

Laura Chiatti, nel 2006, ha una relazione con Silvio Muccino. Successivamente, si lega al modello e attore Francesco Arca, con il quale convive a Perugia fino al 2009. In seguito, ha una relazione, dal 2010 al 2013, con il cestista Davide Lamma.

Marco Bocci, nel 2013, ha una breve storia con Emma Marrone, conosciuta durante il serale della dodicesima edizione di Amici.

Nel gennaio 2014, Marco Bocci ufficializza il fidanzamento con l’attrice Laura Chiatti. I due si sposano il 5 luglio dello stesso anno. Hanno due bambini: il loro primogenito, Enea, nasce il 22 gennaio 2015 presso l’ospedale di Perugia, mentre l’8 luglio 2016 nasce il secondogenito, Pablo.

Nel 2018 si è parlato a lungo della malattia e del ricovero di Marco Bocci. Cosa accadde? Laura Chiatti trovò il marito Marco Bocci privo di conoscenza e chiamò immediatamente i soccorsi. L’attore si risveglierà solo dopo tre giorni, in ospedale. Bocci era stato colpito da un herpes, che, arrivato fino a contagiare cervello, lo aveva condotto in coma per tre giorni.