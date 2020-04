Laura Chiatti, chi sono il marito e i figli della nota attrice italiana?

Chi è Laura Chiatti, la nota attrice, cantante e conduttrice televisiva, sposata con l’attore Marco Bocci e madre di due bambini

Scopriamo insieme tutti i segreti di Laura Chiatti!

Chi è Laura Chiatti

Nasce a Castiglione del Lago, il 15 luglio del 1982, sotto il segno zodiacale del Cancro.

Inizialmente interessata a sfondare nel mondo del musicale, esordisce in tv partecipando nel 1994 alla trasmissione intitolata “Karaoke” e condotta da Fiorello. Due anni dopo vince il concorso di bellezza Miss Teenager e incide due dischi in lingua inglese.

Nel 2000 debutta come attrice nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole. Dopo l’esperienza in questione, recita in Compagni di scuola con Massimo Lopez, Carabinieri, Diritto di difesa, Incantesimo 7.

Al cinema esordisce in “Mai + come prima” nel 2004, mentre nel 2005 è protagonista, assieme a Kledi Kadiu, di Passo a due. Altri film in cui recita sono L’amico di famiglia, A casa nostra, Ho voglia di te, Il mattino ha l’oro in bocca, Baarìa, Il caso dell’infedele Klara, Gli amici del bar Margherita, Iago, Io, loro e Lara, Somewhere, Il professor Cenerentolo.

Sul piccolo schermo, si dedica ai progetti Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, Braccialetti rossi, 1993. Nel 2013 debutta come conduttrice televisiva su Rai 1 in “Riusciranno i nostri eroi”. Nel presente è testimonial di noto profumo del brand Laura Biagiotti.

Chi sono il marito e i figli?

L’attrice, nel 2006 ha una relazione con Silvio Muccino; successivamente vive una liaison con Francesco Arca, con il quale convive a Perugia fino al 2009. In seguito, vive una storia d’amore, dal 2010 al 2013, con il cestista Davide Lamma.

Nel gennaio del 2014 ufficializza il fidanzamento con l’attore Marco Bocci: la coppia si sposa 6 mesi dopo a Perugia nella Basilica di San Pietro. Sono genitori di due figli, nati entrambi a Perugia: Enea, nato nel 2015 che ha 5 anni, e Pablo, nato nel 2016 e che di anni invece ne ha 4.