Chi è Lara Komar, Gloria Moreau ne Il Paradiso delle Signore: età, marito e figli

Ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice che interpreta un nuovo personaggio nell’amatissima soap opera di Rai 1.

Un nuovo personaggio entra nel cast de Il Paradiso delle Signore. I fan della soap opera non vedono l’ora di conoscere il personaggio di Gloria Moreau.

Nel frattempo vi sveliamo tutto quello che sappiamo sull’attrice che la interpreta, Lara Komar!

Chi è Lara Komar

Nasce il 7 ottobre del 1980 a Trieste e ha quindi 40 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lara komar (@lara_komar)

Si laurea presso l’Università degli Studi di Trieste e intraprende un percorso nel mondo dello spettacolo, vista la grande passione per la recitazione.

Prende parte a film e programmi tv del calibro di River of Love, Transition, Four Things I Wanted to Do with You, Shanghai Gypsy e Vitanje v vesolju: Sunita, e viene candidata allo Žaromet za igralko leta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lara komar (@lara_komar)

Diventa nota al grande pubblico di Rai 1, quando entra nella famosissima soap opera Il Paradiso delle signore, dove interpreta il personaggio di Gloria Moreau.

Del suo personaggio dice:

“Mi intriga, perché è un mix di passione e struggimento in una donna forte e per certi versi misteriosa.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lara komar (@lara_komar)

Vita privata e curiosità

Lara Komar è sposata con Davide Podpis, che di professione fa l’Architetto. La coppia ha due figli, che amano guardare la mamma in televisione.

I due si sono sposati X anni fa, dopo ben 10 anni di matrimonio. La cerimonia è avvenuta in gran segreto ed erano presenti pochi intimi.

La donna non indossava neppure l’abito da sposa!

“Sono fortunata che mio marito abbia accettato me, la mia professione e le scene d’amore che spesso devo girare. La fiducia è al primo posto.”

Non ci rimane che augurare all’attrice tanta fortuna con il nuovo percorso ne Il Paradiso delle Signore!